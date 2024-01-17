方便購買定期票 彰化縣擴大12個鄉鎮公所也買得到

彰化公共運輸通勤定期票多在有人服務的公車客運站或火車站販售，但包括竹塘鄉、溪州鄉等12鄉鎮公所的公車或火車站多為無人站，民眾無法購買，縣府決定自19日起，擴大在這12個鄉鎮公所販賣定期票，方便民眾購票。

這12個鄉鎮，包括竹塘鄉、溪州鄉、花壇鄉、線西鄉、埤頭鄉、和美鎮、埔鹽鄉、福興鄉、秀水鄉、芬園鄉、永靖鄉及田尾鄉等，自19日起，民眾可在鄉鎮公所購買定期票。

彰化縣政府推出699元彰化縣都市內定期票及999元中彰投苗跨城際定期票，從去年7月1日上線，到去年12月為止，購買都市定期票累計有4910人，購買中彰投苗跨城際定期票累計有4萬2107人。

彰化縣縣政府交通處指出，既有定期票多在有人服務的公車客運站或火車站販售，但包括竹塘鄉等12個鄉鎮的公車或火車站多為無人站，才會和鄉鎮公所合作販賣定期票，方便學生或長輩族群購買。