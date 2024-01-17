聽新聞
test
0:00 / 0:00
方便購買定期票 彰化縣擴大12個鄉鎮公所也買得到
彰化公共運輸通勤定期票多在有人服務的公車客運站或火車站販售，但包括竹塘鄉、溪州鄉等12鄉鎮公所的公車或火車站多為無人站，民眾無法購買，縣府決定自19日起，擴大在這12個鄉鎮公所販賣定期票，方便民眾購票。
這12個鄉鎮，包括竹塘鄉、溪州鄉、花壇鄉、線西鄉、埤頭鄉、和美鎮、埔鹽鄉、福興鄉、秀水鄉、芬園鄉、永靖鄉及田尾鄉等，自19日起，民眾可在鄉鎮公所購買定期票。
彰化縣政府推出699元彰化縣都市內定期票及999元中彰投苗跨城際定期票，從去年7月1日上線，到去年12月為止，購買都市定期票累計有4910人，購買中彰投苗跨城際定期票累計有4萬2107人。
彰化縣縣政府交通處指出，既有定期票多在有人服務的公車客運站或火車站販售，但包括竹塘鄉等12個鄉鎮的公車或火車站多為無人站，才會和鄉鎮公所合作販賣定期票，方便學生或長輩族群購買。
交通處表示，由於使用定期票多為學生或長輩，除在鄉鎮公所販售外，交通處也規劃印製海報及文宣發送給學校，在校內宣傳彰化公共運輸通勤定期票，提高大眾運輸交通工具使用率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言