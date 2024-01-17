彰化竹塘鄉等12鄉鎮公所 便民販售通勤定期票

彰化縣竹塘鄉、溪州鄉等12鄉鎮公所自19日起販售彰化公共運輸通勤定期票；縣府指出，這12鄉鎮的公車火車站多為無人站，為便民與鄉鎮公所合作販賣定期票。

彰化縣政府發布新聞指出，彰化公共運輸通勤定期票服務，分為只能在縣內使用的城市定期票以及可在中彰投苗跨縣市使用的城際定期票，從去年7月1日正式上線至12月底，購買都市定期票累計有4910人，購買中彰投苗跨城際定期票累計有4萬2107人。

縣府為擴大服務範圍、方便民眾購票，19日起和竹塘鄉、溪州鄉、花壇鄉、線西鄉、埤頭鄉、和美鎮、埔鹽鄉、福興鄉、秀水鄉、芬園鄉、永靖鄉及田尾鄉等12鄉鎮公所合作，民眾可在公所購買定期票。

彰縣府交通處人員今天接受媒體聯訪時說，竹塘鄉、溪州鄉等12個鄉鎮，轄內的公車或火車站多為無人站，鄉鎮公所合作販賣定期票，方便學生或長輩族群購票。

交通處人員指出，使用定期票的多為學生或長輩，交通處規劃印製海報及文宣發送給學校，宣傳彰化公共運輸通勤定期票，期盼提高大眾運輸交通工具使用率。