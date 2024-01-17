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南彰化進入醫療戰國時代 員榮總醫院將動工、請到大咖指導

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員榮總醫院即將動工，將推動智慧醫療與遵循ESG永續發展目標，最快三年後完工。示意圖／員榮醫療體系提供
彰化縣員榮總醫院即將動工，將推動智慧醫療與遵循ESG永續發展目標，最快三年後完工。示意圖／員榮醫療體系提供

彰化醫療將進入戰國時期!彰化縣員榮醫療體系除了員榮與員生醫院院區，積極籌設員榮總醫院，最近已取得建照，新總院將設有心血管中心、高齡醫療中心等十二項特色醫療中心，為了朝ESG永續目標發展，還請來前內政部長、台大土木系教授李鴻源擔任新建工程總顧問，預計最快2027年完工。

南彰化除了區域醫院衛福部彰化醫院外，還有員林市員基醫院、員榮醫療體系、二林鎮二基醫院等地區醫院，不過許多重症與急症病患仍需轉送北彰彰基醫院或台中榮總等醫院，員榮醫院近年除了與台中榮總合作，也積極籌建擴充院區，希望朝升級為區域醫院邁進，提升醫療服務。

員榮醫療體系總院長張克士表示，員榮新總院近日獲彰化縣府核准建照，即將規劃動工，是員榮醫療體系繼上月獲兩項SNQ國家品質標章認證後另一大喜事，新總院將導入智慧科技，成為領先的智慧醫院外，也將在建院開始即遵循ESG永續發展目標，因此特聘台大土木系教授李鴻源擔任新建工程總顧問，將指導協助導入低碳建材、低衝擊開發、水資源再利用等，與環境永續世界潮流接軌，期成為領先與標竿的醫療體系。

員榮總醫院在台76線林厝交流道出口處，臨近東彰快速道路，聯外交通相當便利，未來不只能服務彰化鄉親，也能服務到南投、雲林等醫療資源較匱乏的縣市。

新總院總建坪約2萬3千坪，是一棟地下三層、地上十一層樓的智慧綠建築，員榮總醫院總床數將有八百床，加上員榮、員生院區床位，體系總床數高達近一千兩百床，將會是南彰化規模最大的醫療體系。

張克士說，新總院設有心血管中心、高齡醫療中心、癌症整合治療中心、骨關節脊椎中心、消化醫學中心等十二大特色醫療中心，將引進達文西機器手臂微創手術，並將努力以建構智慧醫院及培養跨領域人才為目標。還設有健康步道、花園等自然景觀及健康美食中心等，讓醫院不再冷冰冰，而是充滿人情味，讓就醫流程更友善、更溫馨。

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