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台中后里公館里新店莊中28及中33路面改善 明天施工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市后里區公館里新店莊中28及中33路面改善工程，今天開施工說明會。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
台中市后里區公館里新店莊中28及中33路面改善工程，今天開施工說明會。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

台中市后里區公館里新店莊中28及中33為通往外埔區土城北路主要道路，車輛輾壓及雨水侵蝕部分路面破裂不堪，影響交通安全，民代和市府單位今天現場辦施工前說明會，預計明天施工，3天內完工。

立委楊瓊瓔、台中市議員陳本添、邱愛珊及公館里里長馮詠淮去年底辦理會勘要求改善，獲市府建設局同意編列285萬元施作路面改善工程，今天再與建設局養護工程處山線工程隊辦理施工前說明會。

公館里長馮詠淮表示，新店莊中28及中33路段路面老舊，多年未重新鋪設，路面隨處可見龜裂、坑洞等情況，路況劣化造成行駛環境不良，去年底拜託立委楊瓊瓔及市議員陳本添、邱愛珊協助爭取市府建設局編列約285萬元預算，從三豐路5段至新店莊33之1號及新店莊33之1號至桿號尾社枝19路段，也是當地居民通往外埔區土城北路必經重要道路。

建設局養護工程處山線工程隊表示，為提升道路安全服務水準，該工程施作經費約為285萬元，路面改善施作長度約1071公尺，施作面積5826平方公尺，預計本次燙平計畫可提昇本路段服務水準，改善車輛行駛效率及交通安全。

陳本添及邱愛珊議員服務處執行長魏隆琪表示，新店莊是當地居民通行的主要道路，車流量大，年久失修，導致路面破損、凹凸坑洞嚴重影響交通安全，在與楊瓊瓔委員多方的努力下成功爭取285萬元經費進行路平改善，總長度為1071公尺，預計明天就進場施作，3天內完工。

楊瓊瓔表示，這段道路修繕居民期待已久，完工後將大幅改善用路安全。她說基本民生建設一直是努力的目標，安全完善的道路是在地居民基本權利。

台中市后里區公館里新店莊中28及中33路面改善工程，今天開施工說明會。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
台中市后里區公館里新店莊中28及中33路面改善工程，今天開施工說明會。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

楊瓊瓔 議員 台中市 后里

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