佇立逾70年...能高越嶺沿線初代檜林保線所 規畫修繕服務山友

能高越嶺古道沿線的檜林保線所是全台現存唯二的初代保線所，見證台灣電業發展歷史，因輸電線退役後已無需求，台電贈予林業暨自然保育署花蓮分署，分署長黃群策等人近日徒步上山調查測繪，發現這棟有74年歷史的建物狀況還不錯，規畫修繕做為服務山友據點。

花蓮分署表示，檜林保線所建於1950年，當年因為南投萬大到花蓮銅門輸電線的電塔、線路維護需求，提供台電保線員宿泊使用，但這條輸電線於2016年功成身退，台電不績租部分電力設備座落的國有林地，去年2月將檜林保線所送給花蓮分署。

檜林保線所見證台灣電業發展歷程，有它的時代意義，花蓮分署思索如何延續老屋生命。黃群策與分署人員、木本設計有限公司團隊上月上山調查，因路況不佳，一行人頂著寒風細雨從天長隧道後步行10公里產業道路到登山口，再從登山口走6公里抵達檜林保線所。

黃群策表示，調查發現，檜林保線所結構、格局及細部構件與日式木造宿舍相仿，雖歷經74年風霜，檜木造屋架仍然穩固，只是地基前緣有滑動的現象。

檜林保線所位於極負盛名的能高越嶺道20.5公里處，海拔高度2109公尺，團隊完成建物調查研究與再利用後，決定規畫作為服務山友據點。

黃群策說，初步評估，住宿空間約36坪，可容納60人，工程費用概估1500到2000萬元，將爭取預算修復，以原貌保存這棟國內現存唯二的初代保線所，與在地部落合作提供山友住宿餐飲等服務。

此外，能高越嶺東段因天長隧道過後的產業道路崩塌，目前須。黃群策說，這次勘查發現，因近年颱風地震災害，有大小不同的崩塌，雖然路況不是非常差，但必須高繞或為臨時性步道型態，花蓮分署計畫以手作步道方式整修得更堅固，讓山友使用更安全，包括步道整修和保線所修繕，力拚3到5年內完成。