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員榮總醫院取得建照 最快3年後落成！助提升南彰化醫療資源

中央社／ 彰化17日電
員榮醫療體系宣布員榮總醫院取得建照，最快3年後落成，床數約800床，可望成為南彰第2間區域醫院。示意圖／員榮醫療體系提供
員榮醫療體系宣布員榮總醫院取得建照，最快3年後落成，床數約800床，可望成為南彰第2間區域醫院。示意圖／員榮醫療體系提供

員榮醫療體系宣布員榮總醫院取得建照，最快3年後落成，床數約800床，可望成為南彰第2間區域醫院。彰化衛生局長葉彥伯說，對解決南北彰醫療資源不均問題有幫助。

彰化地區醫療資源不足，目前只有衛福部立彰化醫院為區域醫院，財團法人二林基督教醫院、員林基督教醫院以及員榮醫院都屬於地區醫院。

員榮醫院今天宣布，員榮醫療體系積極籌設員榮總醫院，邀請國立台灣大學土木工程系教授李鴻源擔任新建工程總顧問，獲縣府核准取得建照，即將動工，最快3年後落成。

員榮醫院指出，新總院位在台76線東西向快速公路林厝交流道出口處，臨近年底通車的東彰快速道路，規劃興建地下3層、地上11層樓，總建坪約2萬3000坪的醫院，總床數將有800床。

員榮醫院表示，新總院將設有心血管中心、高齡醫療中心及癌症整合治療中心等12大特色醫療中心，另將引進達文西機器手臂微創手術，以成為區域醫院為目標。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受中央社記者電訪時說，醫學中心等級的彰化基督教醫院及屬於區域醫院的秀傳醫院都位在彰化市，南彰化缺乏急重症醫院，像是急診以及加護病房數都不足。以員榮總醫院有800床來看，對解決南北彰醫療資源不均問題有幫助。

衛生局 榮總 彰化 醫學

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