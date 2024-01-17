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水湳機場整體開發區細部計畫 19日起公開展覽

中央社／ 台中17日電
台中市都市發展局今天宣布，水湳機場原址整體開發區細部計畫第2次通盤檢討草案，將於19日起展開為期40天的公開展覽，並於2月1日舉辦說明會。圖為施工中的國際會展中心。記者趙容萱／攝影
台中市都市發展局今天宣布，水湳機場原址整體開發區細部計畫第2次通盤檢討草案，將於19日起展開為期40天的公開展覽，並於2月1日舉辦說明會。圖為施工中的國際會展中心。記者趙容萱／攝影

台中市都市發展局今天宣布，水湳機場原址整體開發區細部計畫第2次通盤檢討草案，將於19日起展開為期40天的公開展覽，並於2月1日舉辦說明會。

水湳經貿園區是台中市繼七期重劃區後的熱門開發區，不僅市府投注綠美圖、國際會展中心等多項重大建設，房地產業者也紛紛插旗蓋樓，目前已成台中市最炙手可熱的地區之一。

都發局表示，為孕育水湳經貿園區的城市發展，市府秉持公開透明原則，這次公開展覽除通知變更案機關及所有權人，同時將透過登報周知、公告、臉書與官方網站宣傳等方式，邀請市民、地方里長及各級民意代表等參與，期給予各界充分表述意見的機會。

都發局指出，水湳都市計畫總面積253.34公頃，民國105年辦理第1次通盤檢討。考量都市計畫依法已屆通盤檢討年限，並因應時代變遷及配合國家氣候政策等發展需求，辦理第2次實質計畫總體檢討。

都發局將於19日起40天在水湳經貿園區舉辦「變更台中市都市計畫（水湳機場原址整體開發區）細部計畫（第2次通盤檢討）案」（草案）公開展覽，並訂於2月1日下午2時在市府文心第二市政大樓一館3樓簡報室舉辦說明會，歡迎各界踴躍參與並提供意見。

都發局說明，任何公民或團體得於公開展覽期間以書面載明姓名（單位）、聯絡地址、建議事項、變更位置理由、地籍圖說等資料1式3份，向都發局提出意見，以供都市計畫委員會審議參考。

都市計畫 台中市 開發區 重劃區

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