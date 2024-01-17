別再卡捷運 中彰盼中央兌現選舉承諾

台中捷運藍線、綠線延伸線在選前卡關，選後不分藍綠立委都喊要爭取核定。台中市長盧秀燕選前喊「捷運卡關」，選後首場市政會議後受訪表示，新任立委2月就職，她看到捷運核定的「一線曙光」，她第2任期還有近3年，捷運藍線動工「非常指日可待」。

台中市交通局長葉昭甫說，選前行政院長陳建仁到台中會勘，當時提出藍線的專業問題，交通部審查都已提出說明，中央若有其他建議，交通局很樂意說明，但迄今未收到任何公文或開會通知，盼中央儘速核定。彰化縣交通處表示，選舉已結束，請中央信守選舉承諾，儘速核定台中捷運延伸彰化，以帶動彰化整體發展。

台中捷運卡關在選前成為藍綠白攻防話題，總統當選人、副總統賴清德在中台灣輔選時，多次提及支持台中捷運，並延伸南投；陳建仁在行政院會也宣布，儘速核定捷運綠線延伸線，他到沙鹿火車站會勘海線雙軌時，也表示藍線專業問題解決後，全力支持興建。

台中立委選舉結果成為民進黨「重災區」，選前台中8席立委藍2綠6，選後直接翻轉成藍6綠2，連備受好評的民進黨立委張廖萬堅都落馬，政壇分析，盧秀燕「卡捷運」訴求奏效，選後藍營立委把捷運藍線核定當成首要目標，民進黨立法院副院長蔡其昌也說，只要涉及中央，他會努力發聲。

盧秀燕昨天市政會議後受訪，盧引述聯合報報導，強調新任立委不分黨派，都表達願意爭取捷運，這次改選讓台中看到未來爭取重大建設的希望，對於捷運藍線核定「看到一線曙光」。盧強調，她任期還有近3年，任內捷運藍線動工「非常指日可待」，因為案子已經送到行政院快1年，不可能再等3年吧？

葉昭甫解釋，捷運藍線經費增加，在交通部審查時已詳細解釋，主要是因應物價指數變動調整，加上從前未編列的土地徵收經費；至於藍線與海線鐵路高架化的設計，因為海線高架化還未確認，中央可開會討論，也可先整體核定藍線，後續分段施工規畫，工程技術問題都可克服。

葉昭甫說，至於施工交通衝擊，未來施工時會提交通維持計畫，加上市府開闢市政路延伸路段，可紓解台灣大道車潮，台北興建多條捷運，施工與交通塞車可克服；不過中央迄今都未開會審議，也未發任何公文給市府，希望能儘快核定。