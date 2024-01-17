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彰化規畫蔬果冷鏈中心 公聽會獲溪州農民支持

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣府申請中央經費，斥資3.23億元在溪州鄉興建農產冷鏈物流中心，公聽會獲得農民支持。圖／彰化縣府提供
彰化縣府申請中央經費，斥資3.23億元在溪州鄉興建農產冷鏈物流中心，公聽會獲得農民支持。圖／彰化縣府提供

彰化蔬菜產量全台第二，但因冷鏈設備不普及，造成農產品耗損高，彰化縣府向中央申請經費，斥資3.23億元計畫在溪州鄉國道一號溪州路段附近，規畫2層樓的農產冷鏈物流中心，預計下半年招商，2025年營運。彰化縣農業處說，未來委外廠商會收購在地蔬果「一條龍」處理，可提供學校營養午餐、社區關懷據點食材，強化外銷競爭力。

縣府日前到溪州舉辦公聽會，獲得地方支持。有農民指出，彰化縣目前較缺乏大型農產品冷鏈物流中心，公營與民營合計僅設有數座冷藏、冷凍倉儲據點，對於蔬果的保鮮、運輸，尚未建立整合完善系統，不利農產品保存。

縣府規畫在溪州鄉約2公頃土地，興建2層樓的農產冷鏈物流中心，總樓地板面積約1140坪，空間規畫有預冷區、加工作業區、冷藏冷凍區、行政辦公區，也可供學校進行食農教育戶外教學，同時開闢滯洪池、停車場等。

農業處長邱奕志表示，農產品冷鏈物流中心是縣內首座「一條龍」的冷鏈處理集散地，可收購在地蔬果，提供保存規格較好的農產品，農民也可租用冷藏、冷凍設備，中心倉儲空間大，農作物盛產時，先大批收購新鮮蔬果，並送進倉儲冷藏保鮮，當市場有需求時，再販售釋出，可改善農產品產銷失衡的問題。

邱奕志也說，物流中心標準化與規格化流程處理的農產品，可作為縣內學童營養午餐和日照關懷據點食材供應商；今年年中物流中心動工，下半年展開招生，招商對象主要針對農民團體、具備農業生產、加工、銷售或物流的廠商。

物流 農民

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