南投龍年燈會 馬來貘厭世接棒

南投燈會2月3日到2月25日登場，縣府去年與「卡娜赫拉的小動物」合作大受好評；今年將由廣受年輕人喜愛的「馬來貘」接棒，結合龍年與在地特色，規畫專屬燈區、無人機演出及周邊產品，可望帶動新春觀光經濟。彰化月影燈季已開跑，今年推出「多多龍」充氣小提燈搶手，20日下午2點半，在八卦山大佛風景區遊客中心發放2000個。

南投縣府表示，南投燈會每年吸引上百萬人次，是中部地區指標性活動，去年兔年與知名IP「卡娜赫拉的小動物」合作，設置特色燈區，加上無人機演出、特色紀念幣等周邊授權，大受好評。

去年的南投燈會魅力爆棚，23天狂吸逾500萬人次，創下20億元商機；明年龍年，燈會將由「馬來貘」厭世接棒。觀光處表示，今年燈會朝全齡適遊規畫，包含主題展覽、傳統燈組、沉浸劇場到表演藝術等，並與藝術家合作，還有跨界聯名，透過策展手法融入南投在地觀光、文化與藝術，強化科技互動，呈現聲光影像、智慧導覽等。

今年除傳藝燈區、歡聚燈區、景緻燈區，再細分為14個特色燈區，各界關注的IP燈區將與知名插畫IP「馬來貘」合作，除製作大型副燈、入口意象，更結合龍年與在地觀光、農特產等特色規畫燈區。

今年燈會同樣融合無人機演出、煙火秀及周邊授權產品，除了龍年主燈、「馬來貘」副燈，還新增大型水上副燈，搭配交響樂、燈光秀等展演，可望帶動南投的新春觀光經濟。