新冠、流感迎高峰！苦無隔離機制憂全家中鏢？醫教撇步

新冠、類流感即將雙雙迎來高峰，衛福部疾管署統計，新冠併發症死亡新增55例，創下4個月新高；台中市小兒科醫師施勝桓觀察，近期新冠、流感增溫，由於傳染力強又無隔離機制，幾乎呈現「全家中鏢」現象，很多民眾因家人確診憂心被傳染，他建議，可打疫苗增加保護力，即便確診，也能減輕症狀、降低罹重症風險，並落實勤洗手、戴口罩防疫措施。

疾管署發言人羅一鈞表示，新冠高峰預計在1月28日至2月3日達到高峰，每日約會有1.2萬至1.5萬人感染。目前新冠併發症上周新增538例，創5個月新高；死亡新增55例也創下4個月新高。

依據疾管署傳染病倉儲系統資料顯示，台中市今年第2周（1月7日至13日）流感門診就診1萬6117人次、急診就診人次為1108人次，較去年同期高，共累計17例流重確診個案，上周新增2例，皆為80多歲女性，其中1例曾在去年接種季節性流感疫苗，這2例都是在本月初咳嗽、發燒、喘等就醫，目前都已出院。

台中市衛生局說明，新冠肺炎去年3月20日起調整嚴重特殊傳染性肺炎（併發症）通報定義，依據疾管署通報系統，上周台中市新增新冠併發症病例72例，今年累計140例，中央無公布各縣市死亡人數。

施勝桓說，今年各種病毒肆虐，近期新冠、流感增溫，幾乎是「全家中獎」，流感以B型流感最多，新冠多以頭痛、聲音沙啞表現，一名40歲婦人帶感冒的孩子就診，因聲音沙啞快篩，確診罹新冠。

他指出，很多民眾擔心，現在沒有隔離機制，難逃一人確診、全家中獎命運，有一個家庭是一歲多的小朋友先確診新冠，父母、祖父母都很害怕被傳染，接受醫師的建議，打新冠XBB疫苗，搶在黃金期增加扺抗力、並可減輕確診症狀、避免重症風險，結果父母躲過，祖父母確診，加開抗病毒藥物。

台中市文心森林公園接種站由施勝桓診所承接，服務時間為周六下午1時至5時，以及周日上午8時至中午，至2月4日，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及猴痘等4種疫苗，接受具公費資格的民眾憑健保卡隨到隨打。