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斥資1300萬改造退役機身 朝陽科大飛航模擬教室今開箱

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
朝陽科大師生今在全新啟用的飛航情境模擬教室合影。圖／朝陽科大提供
朝陽科大師生今在全新啟用的飛航情境模擬教室合影。圖／朝陽科大提供

日航班機事故引發各界對飛安問題的重視，朝陽科技大學斥資1300萬買下除役的波音777機身打造全台首座結合防災演練的「飛航情境模擬教室」今啟用，學生擔任空服員，現場模擬火災火光、煙霧模擬、客艙急速失壓煙霧模擬等，並協助旅客由緊急逃生出口外架設的充氣滑梯逃生，相當逼真。

朝陽科大校長鄭道明說，朝陽科大飛航情境模擬教室，導入飛安風險管理意識，讓學子身歷其境學習客艙實務，為全台首創結合飛航狀態情境式航空教育的特色專業教室。飛航情境模擬教室串聯該校的機場管制塔台模擬教室、實習國際航空站，斥資7億打造的朝陽校園航空城，已成為培育航空菁英的重要基地。

朝陽科大飛行與民航人員技術系主任盧衍良強調，盼學生在學期間就能受到航空公司專業的訓練，讓在校生在求職過程比別人早。飛航情境模擬教室模擬客艙燈光調控及布景，每扇窗戶都呈現即時情境，並搭建模擬空橋，未來更將擴充建置波音777駕駛艙模擬機，讓學生融入飛航實境。

大一學生陳楓翔擔任實習座艙長，肩負90秒內撤離疏散旅客的任務。陳楓翔說，狀況發生時，旅客會驚慌，所以他先安撫完旅客，才會引導疏散。

航空學院院長江支弘說，目前朝陽航空學院擁有造價千萬的空中巴士A320全罩式飛行模擬駕駛機、B747-400固定式模擬機，以及DA40模擬機等特色教學設備，並將持續購入DA42模擬機。

他說明，後疫情時代旅運需求大增，航空業人才炙手可熱，朝陽航空學院已與澳洲Airways Aviation、美國南伊利諾州大學、長榮航空、長榮航太、亞洲航空、華信航空、星宇航空、飛特立航空、安捷航空、威翔航空、漢翔航空工業及亞洲航空等建立合作機制，為國際航空產業人才首選。

朝陽科大師生今在全新啟用的飛航情境模擬教室合影。圖／朝陽科大提供
朝陽科大師生今在全新啟用的飛航情境模擬教室合影。圖／朝陽科大提供

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