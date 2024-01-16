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中科效應！「這農會」存放款大增 年終至少5個月每人爽領20萬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
二林農會存放款增加，業績好，員工年終獎金至少5 個月起跳。圖／農會提供
二林農會存放款增加，業績好，員工年終獎金至少5 個月起跳。圖／農會提供

彰化縣二林中科園區效應發酵，因矽品等大廠員工陸續進駐，帶動建商投資建案，連二林農會都受惠，去年農會存款增加10億多，農會表示，和建商增加有關，今年農會賺錢，員工年終獎金至少5 個月起跳，甚至有人可以領到7、8個月。

二林農會信用部主任邱淑梅表示，農會目前存款165億、放款126億，存放比例75%，催收款和逾期款0，去年相較於前年存款增加10億多元，放款增加2億多元，存放款都大幅提高，應和中科二林園區廠商陸續進駐帶動附近房地產有關，建商推案量大增，也和農會合作放貸業務。

因為農會賺錢，今年二林農會決定年終獎金5個月起跳，也就是說員工大多可以拿到20萬元以上年終獎金，甚至有人可領到7、8個月年終獎金，相較於去年平均3.5個月年終獎金，大幅提升，農會員工都說「太開心了，如要買車，頭期款都有了」。

中科二林園區各廠商員工陸續進駐，建商也推出不少建案，帶動地方發展，二林園區面積約631公頃，是中科五大園區中面積最大的園區，目前進駐廠商包括國際封測大廠矽品公司，還有成運汽車二林電巴園區去年5月也已動工，將要打造全台灣第一座電動巴士園區。

矽品精密公司在中科二林園區打造14.5公頃的「高階封測」科技廠房，預計投資800億元在8到10年內完成4期廠房，產能滿載運轉後，將能創造7千名工作機會，目前第一期廠房完工後，已有約1200名員工進駐。

矽品精密公司在中科二林園區打造14.5公頃的「高階封測」科技廠房，第一期廠房完工後，已有約1200名員工進駐。資料照／矽品公司提供
矽品精密公司在中科二林園區打造14.5公頃的「高階封測」科技廠房，第一期廠房完工後，已有約1200名員工進駐。資料照／矽品公司提供

農會 頭期款 彰化 中科

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