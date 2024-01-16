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南投打造原時尚辦設計大賽 許淑華將著創新族服走上伸展台

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
「南投縣原住民彩虹織女服裝系列設計大賽」今舉辦記者會，該競賽年度大秀將於20日登場。圖／南投縣政府提供
「南投縣原住民彩虹織女服裝系列設計大賽」今舉辦記者會，該競賽年度大秀將於20日登場。圖／南投縣政府提供

為傳承原住民族群文化，推動原鄉文創產業發展，南投縣政府舉辦「原住民彩虹織女服裝系列設計大賽」，鼓勵參賽者將現代設計融入生活打造「原時尚」，20日將由伊林名模穿搭走秀，縣長許淑華也將穿著全新設計的創新族服走上伸展台。

縣府原住民族行政局指出，原住民編織及傳統服飾內涵獨特豐富多元，但過去多能在歲時祭儀才有機會亮相，相當可惜；為展現原民編織及傳統服飾之美，並創新計融入生活創作，自去年起舉辦「南投縣原住民彩虹織女服裝系列設計大賽」。

原民局長史強說，為協助原住民設計師開拓創作舞台，打造出親人又具品味的「原時尚」，許縣長指示透過辦理競賽鼓勵投入設計創作原住民元素的服飾，打響原時尚的品牌知名度，甚至希望有機會能成為未來流行時尚的新主流。

而彩虹織女族服創新競賽於去年11月進行全國設計稿競圖徵件，也為傳承原民編織文化，縣府邀請編織、服裝設計到市場行銷等各領域專家，到縣內各部落開班授課，協助其開創設計具各族群部落代表性的原時尚系列作品。

歷經2個多月的競圖評選出入圍作品，加上各部落密集授課研討、設計創作編織作品，「南投縣原住民彩虹織女服裝系列設計大賽」年度大秀20日將於樹德半山夢工廠的「生命樹環樹步道」競賽伸展台登場，當天草屯也將有街頭快閃時裝秀。

縣府表示，該年度大秀將由伊林知名秀導嚴孝銘率旗下名模，呈現挑戰時尚與競爭激烈的精彩競賽服裝作品，並有原住民服裝設計大師「沙布喇‧安德烈」專場獨秀，許縣長也將擔綱「時尚領秀」穿著創新族服走上伸展台，為活動揭開序幕。

南投縣長許淑華身穿原民服飾。圖／本報資料照，取自許淑華臉書
南投縣長許淑華身穿原民服飾。圖／本報資料照，取自許淑華臉書
「南投縣原住民彩虹織女服裝系列設計大賽」今舉辦記者會，該競賽年度大秀將於20日登場。圖／南投縣政府提供
「南投縣原住民彩虹織女服裝系列設計大賽」今舉辦記者會，該競賽年度大秀將於20日登場。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（右）及縣議員林婷立（左）穿原民服飾。圖／本報資料照，取自許淑華臉書
南投縣長許淑華（右）及縣議員林婷立（左）穿原民服飾。圖／本報資料照，取自許淑華臉書

設計師 原住民

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