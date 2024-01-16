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弘道基金會帶弱勢長輩辦年貨 盼大眾響應愛心

中央社／ 台中16日電

弘道基金會今天在善心企業協助下，帶著獨居弱勢長輩到台中1家量販店採買年貨，不只能自行選擇所需的物品，也增加社會參與互動，希望透過活動一同關懷弱勢獨居長輩，也響應愛心行動。

弘道基金會台中服務處今天在大里獅子會志工協助下，帶著13名獨居弱勢長輩，到中陽集團大買家量販店採買年貨與衣物，讓許久未逛街採買的長輩相當開心。

其中，長期臥床的蔡阿嬤平時無法外出，更沒有機會可以買衣服，基金會今天安排專車接送，載她到量販店購物，一圓她在新年前買到新衣的心願。

弘道基金會台中服務處處長陳國慶表示，感謝中陽集團與大里獅子會的愛心支持，幫助弱勢長輩走出家門採買年貨，對許多弱勢長輩來說，因經濟、疾病等因素，無法像一般大眾慶祝新年，希望透過基金會「寒冬助老」的服務，帶長輩外出辦年貨，自行選擇所需的物品，也增加社會參與互動。

中陽集團表示，社會角落中，仍有許多獨居弱勢長輩需要關心，希望透過共同響應，讓長輩不只受到物質上的幫助，還有心理上的溫暖。

陳國慶說，基金會每年歲末寒冬之際皆會發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，向社會大眾募集一整年關懷獨居弱勢長輩，及提供歲末年節的服務經費，希望民眾一同關懷弱勢獨居長輩，也響應愛心行動。

長輩 獨居 年貨

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