楊翠嘆東海花園公共化正式幻滅 中市：審議中可陳情

台灣前輩文學家楊逵的孫女、前促轉會主委楊翠在臉書貼文指出，楊逵故居「東海花園」公共化夢想幻滅；台中市府今天表示，目前仍在都市計畫審議中，有意見可來文建議。

位於台中市西屯區的楊逵故居東海花園，曾在中科特定區都市計畫中被規劃為殯葬用地，引起楊逵家族及文史界重視，希望保留作為文學公園或紀念館。

楊翠日前透過臉書（Facebook）發文指出，1985年她開始奔走，夢想讓東海花園故居成為文化公共財；2023年歲初，突然知道信賴的人差點毀掉數十年成果；2023年歲末，又突然知道盧團隊不知以什麼手段，讓父親生前簽下無償讓出土地的同意書；奔走39年，東海花園公共化的夢想正式幻滅。

楊翠表示，他們是在前台中市長胡志強任內，以「無償捐贈土地給市政府」的方式，推動公共化訴求，而與市府達成協議，前台中市長林佳龍任內的後期，文學公園已經有所規劃，甚至開始設計；換台中市長盧秀燕市府團隊後，她就完全沒有收到任何消息，也沒有任何意見諮詢。

楊翠指出，她後來才知道父親有簽下無償讓出土地的同意書，近日才看到「附帶條件」是「應保留墓園及花房」及「楊家土地應分配做為楊逵墓園及故居花房為原則」，但這完全與公共化的理念理想相違背，東海花園成為「我再也無法歸返的原鄉」。

對此，台中市政府都市發展局指出，市府並無要求楊家簽署無償讓出土地的同意書，有關楊逵家屬建議籌設紀念公園一案，經102年7月16日內政部都市計畫委員會議審議決議，建議保留範圍包括「楊逵墓園、故居花園及周邊楊逵生前種植花木現址」。

都發局表示，目前此案細部擬定仍在都市計畫審議中，若民眾有相關意見可來文建議，都發局也將參酌文化局意見，一併提交都市計畫委員會審議，保障所有權人權益。

文化局則指出，位於西屯區福林段的東海花園，地號所有權人達400人以上，若要籌設紀念公園須克服土地等相關問題，由於此區位於「擬定中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫」，涉及台中市西屯區福林自辦市地重劃事宜，相關事項將依法辦理。