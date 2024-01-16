連18年愛心圍爐不中斷！全成基金會今網美+布袋戲同樂

全成基金會連續18年舉辦寒冬送暖歲末愛心圍爐，即便前三年疫情期間仍與台中郵局合作宅配年菜、愛心物資不中斷，今在台中市南屯區田心福德廟廣場席開29桌，邀請社區獨老、長照需求家庭及銀髮志工等共350人圍爐，並邀布袋戲、大跳韓國流行音樂K-pop舞的春社網美阿嬤賀歲熱舞助興，重溫戲棚下呷澎派熱鬧時光。林爺爺說，現場好熱鬧，吃澎湃兼看戲，結束還有伴手禮帶回家，很感恩。

另外，立法院民主議政園區連8年舉辦春節揮毫活動，今年將於1月27日舉辦「國會迎新春，好運龍總來」新春揮毫活動，邀請南投縣文化局長林榮森等10名家現場揮毫贈春聯，也邀請世界冠軍氣球達人宋俊霖、鹿港龍鬚糖達人「御正師」黃人正現場獻藝，即日起參觀立法院民主時刻館並完成線上問卷的民眾，可獲得龍年紅包袋一份，數量有限，送完為止。

全成基金會董事長聶玉美說，前三年受疫情影響，改變型式採宅配年菜、愛心物資到獨老家，隨著疫情解封，社區逐漸恢復日常生活型態，在多名長者殷切詢問何時要再辦桌吃年菜的期盼下，睽違3年，終於在今天中午熱鬧舉行。

台中郵局捐贈204份大燕麥片給獨居長者，讓長輩感受滿滿關懷溫暖過年。承穎科技工程公司委託「神龍掌中藝術團」出演俠義英雄傳答謝福德正神的庇佑，也配合圍爐舉行，謝神同時娛樂現場老人。