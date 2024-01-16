連18年愛心圍爐不中斷！全成基金會今網美+布袋戲同樂
全成基金會連續18年舉辦寒冬送暖歲末愛心圍爐，即便前三年疫情期間仍與台中郵局合作宅配年菜、愛心物資不中斷，今在台中市南屯區田心福德廟廣場席開29桌，邀請社區獨老、長照需求家庭及銀髮志工等共350人圍爐，並邀布袋戲、大跳韓國流行音樂K-pop舞的春社網美阿嬤賀歲熱舞助興，重溫戲棚下呷澎派熱鬧時光。林爺爺說，現場好熱鬧，吃澎湃兼看戲，結束還有伴手禮帶回家，很感恩。
另外，立法院民主議政園區連8年舉辦春節揮毫活動，今年將於1月27日舉辦「國會迎新春，好運龍總來」新春揮毫活動，邀請南投縣文化局長林榮森等10名家現場揮毫贈春聯，也邀請世界冠軍氣球達人宋俊霖、鹿港龍鬚糖達人「御正師」黃人正現場獻藝，即日起參觀立法院民主時刻館並完成線上問卷的民眾，可獲得龍年紅包袋一份，數量有限，送完為止。
全成基金會董事長聶玉美說，前三年受疫情影響，改變型式採宅配年菜、愛心物資到獨老家，隨著疫情解封，社區逐漸恢復日常生活型態，在多名長者殷切詢問何時要再辦桌吃年菜的期盼下，睽違3年，終於在今天中午熱鬧舉行。
台中郵局捐贈204份大燕麥片給獨居長者，讓長輩感受滿滿關懷溫暖過年。承穎科技工程公司委託「神龍掌中藝術團」出演俠義英雄傳答謝福德正神的庇佑，也配合圍爐舉行，謝神同時娛樂現場老人。
全成基金會承接台中市政府委託辦理弱勢老人需求評估及獨居老人關懷訪視問安服務，邀烏日、大肚、龍井、沙鹿、南屯等地獨老及長照需求家庭圍爐，10名弘光科技大學社區服務學生現場為長者量測血壓、關心日常狀況，社會局廖靜芝、台中郵政副理王月珍、市議員劉士州、何文海、朱暖英、吳佩芸到場祝福長輩新春如意呷百二。
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