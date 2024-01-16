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盧秀燕與蔡壁如見面了 蔡澄清：盧未邀入府任副市長

聯合報／ 記者游振昇陳秋雲／台中即時報導
蔡壁如團隊今天早上到大甲第二市場謝票。記者游振昇／攝影
蔡壁如團隊今天早上到大甲第二市場謝票。記者游振昇／攝影

民眾黨中一選區立委候選人蔡壁如高票落選，她今天繼續謝票行程，先後拜訪市長盧秀燕、紅黑派大老致謝。蔡壁如也說明，「盧市長並未邀她擔任副市長」，希望不要製造盧秀燕困擾。

台中第一選區民眾黨蔡壁如挑戰失利，小輸立法院副院長蔡其昌7250票，蔡壁如空降參選，6個月來市長盧秀燕、地方紅黑派系大力支持，讓民進黨嚇出一身冷汗。

蔡壁如今天稍早拜訪台中市議長張清照服務處，感謝議長張清照與前議長張清堂，參選期間幫忙和指導，前議長張清堂接待，和她相談甚歡。

蔡壁如今天中午趕到台中市政府，趁市長盧秀燕休息時間拜訪和感謝，蔡壁如說，盧秀燕在她參選期間助選和鼓勵，幫助很大，她親自感謝。

蔡壁如也感謝黑派大老；另到鎮瀾宮拜訪董事長顏清標、副董事長鄭銘坤，顏因事外出。蔡壁如今天下午持續在選區內謝票，感謝選舉期間幫助她的每一個人。

蔡壁如團隊今天早上到大甲第二市場謝票。記者游振昇／攝影
蔡壁如團隊今天早上到大甲第二市場謝票。記者游振昇／攝影

蔡壁如 盧秀燕 台中市

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