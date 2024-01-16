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彰化斥資3.23億蓋農產一條龍冷鏈物流中心 下半年招商

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府向中央申請經費，將斥資3.23億元計畫在溪州鄉國道一號溪州路段附近規劃兩層樓的農產冷鏈物流中心，日前舉辦公聽會獲得支持。圖／彰化縣府提供
彰化縣府向中央申請經費，將斥資3.23億元計畫在溪州鄉國道一號溪州路段附近規劃兩層樓的農產冷鏈物流中心，日前舉辦公聽會獲得支持。圖／彰化縣府提供

彰化蔬菜產量全台第二，但因冷鏈設備不普及，造成農產品耗損高，彰化縣府向中央申請經費，將斥資3.23億元計畫在溪州鄉國道一號溪州路段附近規劃兩層樓的農產冷鏈物流中心，預計下半年招商，2025年營運，縣府農業處說，未來委外廠商會收購在地蔬果一條龍處理，可提供營養午餐團膳和社區關懷據點食材，並強化外銷競爭力。

彰化縣府日前到溪州舉辦公聽會獲得地方支持，有農民指出，彰化縣內目前較缺乏大型農產品冷鏈物流中心，公營與民營合計僅設有數座冷藏、冷凍倉儲據點，對於蔬果的保鮮、運輸尚未建立以及整合出完善的系統，不利於農產品保存，也影響外銷競爭力。

縣府規劃在溪州鄉約二公頃土地，興建二層樓的農產冷鏈物流中心，總樓地板面積約1140坪，空間規劃有預冷區、加工作業區、冷藏冷凍區、行政辦公區，也可供學校進行食農教育戶外教學的參觀廊道，基地同時也開闢滯洪池、停車場和園區綠美化景觀等。

縣府農業處長邱奕志表示，農產品冷鏈物流中心是縣內第一個一條龍的冷鏈處理集散地，由中心收購在地蔬果，提供保存規格較好的農產品，農民也可來租用冷藏、冷凍設備，中心倉儲空間大，遇盛產時先大批收購新鮮蔬果，並送進倉儲中冷藏保鮮，當市場有需求時，再販售到市場，可改善農產品產銷失衡的問題。

邱奕志也說，物流中心標準化與規格化流程處理的農產品，可作為縣內學童營養午餐和日照關懷共餐據點食材供應商之一；今年年中物流中心動工，下半年展開招生，招商對象主要針對農民團體、具備農業生產、加工、銷售或物流的廠商。

彰化縣府向中央申請經費，將斥資3.23億元計畫在溪州鄉國道一號溪州路段附近規劃兩層樓的農產冷鏈物流中心。圖／彰化縣府提供
彰化縣府向中央申請經費，將斥資3.23億元計畫在溪州鄉國道一號溪州路段附近規劃兩層樓的農產冷鏈物流中心。圖／彰化縣府提供

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