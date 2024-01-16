歡送卡娜赫拉 南投燈會換「馬來貘」厭世接棒

南投燈會將於2月3日到2月25日登場，南投縣府去年與「卡娜赫拉的小動物」合作，大受好評；今年將由慵懶厭世廣受年輕人喜愛的「馬來貘」接棒，結合龍年與在地特色規畫專屬燈區、無人機演出及周邊產品，可望帶動新春觀光經濟。

縣府指出，南投燈會每年吸引上百萬人次，是中部地區的指標性活動，為能在春假期間擴大吸引客群，去年因是兔年，因此與知名IP「卡娜赫拉的小動物」合作設置專屬特色燈區，更擴及無人機演出和特色紀念幣等周邊授權，果然大受好評。

去年的南投燈會在「卡娜赫拉的小動物」加持下，由超萌「粉紅兔兔」擔任兔年代言人，活動登場後魅力爆棚，人潮滿滿，23天狂吸逾500萬人次，創下20億元商機；但隨兔年已近尾聲，接著迎來龍年，今年燈會將由「馬來貘」厭世接棒。

觀光處表示，今年燈會朝全齡適遊規畫，從主題展覽、傳統燈組、沈浸劇場到表演藝術等內容豐富，並與眾多藝術家多元合作，甚至跨界聯名，透過策展手法融入南投在地觀光、文化與藝術，同時強化科技互動，呈現聲光影像、智慧導覽等。

而在燈區規畫上，由傳藝燈區、歡聚燈區、景緻燈區等3大主題區，再細分為14個特色燈區，其中，各界關注的IP燈區將知名插畫IP「馬來貘」合作專屬燈區，除製作大型副燈、入口意象，更結合龍年與在地觀光、農特產等特色規畫燈區。

此外，今年燈會同樣融合無人機演出、煙火秀及周邊授權產品，且除了龍年主燈、「馬來貘」副燈，還新增設置大型水上副燈，將搭配交響樂、燈光秀等展現聲光震撼效果的七彩絢爛水舞劇場展演，精采可期，可望帶動南投的新春觀光經濟。