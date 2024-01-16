中市府官網資料庫更新無法使用 數位局致歉

台中市政府官網今天無法使用，中市府數位治理局長林谷隆表示，清晨官網資料庫更新，原預定上午9時完成，但資料太多，更新時間超過預期，為造成市民不便表達抱歉。

中市府官網突無法使用，許多民眾想上網查資料或申辦業務都進不了網站，抱怨連連，中午後官網仍呈現「網站更新中」畫面。

林谷隆告訴中央社記者，資料太多，更新時間超過預期，非官網遭駭客入侵等資訊安全問題，但造成市民不便，代表數位局表達抱歉，未來將更嚴謹預估作業時間或安排在假日維護更新，避免影響民眾服務。

至於之前是否也出現類似狀況，林谷隆說，資料庫更新時，網頁就無法使用，之前也曾出現更新時間超過預期情形，但是在半夜進行，沒影響白天為民服務。