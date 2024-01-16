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家長在寒假最怕孩子沉迷網路 南市教育局出招防制

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局邀請街頭藝人至學校表演，並宣導防制網路成癮。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局邀請街頭藝人至學校表演，並宣導防制網路成癮。記者鄭惠仁／攝影

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台南市教育局為引導學童正確使用網路，避免沉迷網路，製作一系列網癮防制線上教材、邀請快閃街頭藝人與辦理微影片徵選，以多元方式強化校園網癮防制宣導；更訂定寒、暑假前一周為「網路成癮防制周」，讓孩子養成規律生活習慣，降低假期間沉迷網路機率。

市長黃偉哲表示，為預防學生沉迷網路，秉持「超前部署，積極介入」概念，每年做2次問卷篩檢，讓學校主動掌握校內高風險學生，先行介入輔導，學校教師及輔導單位努力不懈，盡力幫助學生擬定可達成的目標，自我觀察，找到自己的興趣與目標。

教育局長鄭新輝說，去年辦理「健康好生活—戒除網路成癮」為主題的系列研習課程，運用「網癮小團體輔導」教材，逐步帶領教師應用於發展性及介入性輔導活動之中，委請亞洲大學研發網癮防制教材，將完成研發的教材公布於本市網癮防制網站，供各校教師下載於課程中使用，期望強化教師於網癮防治與輔導的知能；另邀請街頭藝人快閃校園，提醒師生正向使用網路，避免於放假時沉迷網路，影響正常生活。

本學年度起舉辦網路成癮防制教育微影片創作比賽，讓師生參與網路成癮防治宣導，得獎影片已公布於南市網癮防制網站(https://iap.sbes.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?ncsn=7)提供學校使用，因應寒假，各校更應積極協助每名孩子於假期間建立良好的網路使用習慣，擺脫網癮誘惑，養成規律生活作息，降低負面情緒，度過正確上網、健康生活的寒假。

網路成癮 教師 影片

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