彰化超夯多多龍小提燈 1月20日加碼發2000個
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彰化縣政府上月30日為彰化月影季點燈，發放造型可愛的多多龍充氣小提燈，預定發放2000個，沒想到湧來數倍民眾排隊領取，許多人沒領到，相當失望，彰化縣府公布1月20日在卦山村舉辦系列活動，當天將發送2000個多多龍提燈，下午2點半在八卦山大佛風景區遊客中心開始發。
縣府這次製作的多多龍充氣小提燈，造型可愛，只要對著氣孔吹滿氣，提燈內也有可以閃爍不同顏色的小燈，詢問度非常高。寒假到來，縣府將在1月20日舉辦「彰化2024月影燈季」主題活動歡樂放寒假親子活動日，彰化縣長王惠美表示，當天有小朋友喜愛開心劇團及街頭藝人展演，還有大家眾所期待，限量多多龍小提燈及可愛造型氣球發送。
縣府城觀處說，排隊當天每人限領一份，需親自排隊，限量2000份，數量有限，發完為止，請民眾依照現場指定動線排隊，不得有中途插隊及放置物品卡位等行為，經發現即需離開隊伍重新排隊。也預告在情人節及元宵節都將加碼分送小提燈，但數量和地點還在規劃中。
城觀處表示，「彰化2024月影燈季」持續到3月3日每天晚上5點30分至10點，有璀璨燈光，晚上6點開始每半小時，有氣勢磅礡大佛光雕秀，另外，還有網紅最愛互動燈區及粉紅旋轉木馬。
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