立委改選不分黨派推捷運藍線 盧秀燕：看到一線曙光

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台中市長盧秀燕指出，台中市2月1日即將上任的立委，不分藍綠，根據民意的渴望，紛紛表態首要爭取捷運藍線及路網，她笑說「看到一線曙光」。

盧秀燕說，根據聯合報報導，新任立委不分黨派都表達願意爭取捷運。這一次改選讓台中看到未來爭取重大建設及經費的希望，她表示非常感謝。

捷運藍線路網是否能在盧秀燕任內動工？她說，任期還有3年，非常「指日可待」，因為案子已經送到行政院快1年，不可能再等3年吧？

交通局長葉昭甫說，台中市捷運路網從選前開始討論至今，藍線的綜合規劃案在行政院審查中，相關的議題交通部已經跟市政府討論多次，交通部在去年2月也通過審查，送行政院審議。

葉昭甫說，如果行政院對規劃內容有意見，也可以跟市府討論，但是，行政院至今也沒有發文與市府討論過。他表示，「我們也很好奇，究竟對此議題哪個部分有困難，市府也可以適時補充。」希望選後可以更專業討論。

選前行政院長陳建仁到台中沙鹿有提到經費增加的問題，市府已答覆。相關部會要求市府針對2022年物價基準作調整，因此增加經費；另工程技術問題，市府也沙鹿大橋有因應方案。

至於工程期間交通衝擊，葉昭甫說，重大工程一定會有交通衝擊，所以市府打通市政路等台灣大道替代方案，也提出交通維持計劃，這些建設是環環相扣，但唯有捷運藍線啟用，台灣大道的交通問題才能紓解。