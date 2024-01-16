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選舉期間違反道路禁挖規定 中市府開罰4件

中央社／ 台中16日電

為確保資通訊順暢，台中市政府日前公告從7日至14日為選舉禁挖期，禁止道路挖掘與施工。台中市建設局今天表示，期間查獲4件違規施工案件，每案將罰新台幣3至10萬元。

因應1月13日選舉通訊傳播需求，考量農曆春節期間交通順暢必要性，市府依據「台中市道路挖掘管理自治條例」實施公告禁挖，日前已公告於1月7日至14日為選舉禁挖期、2月5日至2月24日為春節禁挖期，期間禁止道路挖掘與施工。

台中市建設局長陳大田表示，市府112年度總計查獲違規案計83件，累積裁罰金額232萬元，違規態樣包含擅挖、逾時施工及未施工通報等情形。

陳大田說，選舉期間自1月7日起，查獲4件違規施工案件，後續除依據「台中市道路挖掘管理自治條例」規定要求停止施工，並依規定每案罰款3至10萬元。

建設局說明，禁挖期目的在於確保資通訊順暢，避免突發斷纜、斷訊情形，因此除必要性的緊急搶修，籲請各界確實遵守規範，遇有搶修案件，也應依規定通報，市府於禁挖期間每天均派員巡檢。

台中市 春節

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