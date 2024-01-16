中市補2副市長 沒有蔡壁如

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

民眾黨蔡壁如參選台中海線立委落敗，政壇傳出一手推動「藍白合」的台中市長盧秀燕，有意延攬蔡壁如擔任副市長。盧秀燕昨傍晚發布新人事，補足2名副市長缺額，分別為現任副秘書長賴淑惠與新聞局長鄭照新，蔡壁如未入列。

蔡壁如立委選戰雖敗猶榮，民眾黨不分區得票也亮眼，外傳蔡壁如選後退出民眾黨群組，民眾黨內鬥傳聞不斷。蔡壁如昨天說，選舉太多群組，選後整理只留海線與工作有關群組，她不會退出民眾黨；外界人事傳聞她壓力很大，擔心衝擊民眾黨，盧市長未徵詢，「如果有，會婉拒」。

民眾黨不分區立委當選人黃珊珊昨說，不知道蔡壁如退群組，蔡是民眾黨重要資產，有問題應與黨內討論；據傳柯文哲近日會與蔡壁如等人談未來規畫。

中市府昨宣布，副秘書長賴淑惠升任副市長。圖／中市府提供

台中市副市長編制有3位，現任副市長王育敏為國民黨不分區立委當選人，預計31日請辭，台中市府只剩副市長黃國榮。

盧秀燕昨表示，為了市政運作，副市長出缺會盡快處理，不考慮選舉、政治，以市政、建設與市民為主。市府昨傍晚公布人事異動，補足2名副市長，分別是資深公務員賴淑惠，以及年僅42歲的新聞局長鄭照新。

副秘書長職缺由勞工局長張大春接任，新聞局長職缺由新聞局專委欒治誼接任，勞工局長則由勞動部桃竹苗分署長林淑媛擔任。

據了解，盧秀燕連任後，副市長始終只任用2席，昨一口氣補足缺額；政壇認為，蔡壁如人事傳聞引發議論，盧快刀斬亂麻，宣示選舉已結束，回歸市政。