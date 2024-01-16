北屯國兒運動中心經費 燕隔空嗆龍

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

投票日後的第一個上班日，台中市長盧秀燕昨天出席北屯國兒運動中心上梁典禮。盧秀燕致詞提到，她立委任內爭取2億元中央補助興建，「我的前任（市長）」計畫變更，2億退回給國庫，她上任後編預算蓋回來，只是原本只花5億，現在要花8.7億。民進黨議員曾朝榮反駁，前市長林佳龍並非不蓋，而是結合巨蛋成體育園區，盧甩鍋、混淆視聽讓人遺憾。

台中市前後任市長林佳龍、盧秀燕，從2018市長選戰「龍燕大戰」，後來林當交通部長、總統府秘書長，兩人仍隔空過招。林佳龍11日民進黨台中選前之夜，直批盧秀燕刪規畫好的市政建設，「媽媽市長不該是『馬馬虎虎』的市長」；盧秀燕選後隔空回應。

北屯國兒運動中心位於北屯區文教7用地，屬於崇德拖吊場一部分，占地1.2公頃，場內設置中部唯一的滑冰場，還有水療中心、游泳池、兒童運動空間、綜合球場等，還結合地下停車場，預計明年底啟用。

盧昨主持上梁典禮，直言「得來不易，失而復得」。她說2014年擔任立委，爭取教育部2億元補助興建，前市長胡志強編3億配合款，結果「前任」計畫改變不蓋了，2億補助退回國庫；她當選後要蓋回來，但現在要花8.7億元，全都市府出。

盧強調，當初興建不順利，但北屯已是人口最多行政區，她說到做到，尤其這裡有中部首座專業冰宮，台中滑冰隊選手未來完工後，就不必離鄉背井受訓，也不必等北部滑冰館休館後，趁半夜去練習。

盧秀燕發言引發政壇議論，北屯議員曾朝榮說，林佳龍並非不蓋，而是與台中巨蛋結合，打造運動園區，同時解決停車、交通問題；盧也退回中央台中大車站計畫預算，現在的台中巨蛋換址，多花百億規畫興建。

中五選區立委莊競程批，台中現在的重大建設，都是前朝留下的計畫，盧市府未提新計畫，怨中央預算不夠，也不找立委爭取，建設延宕市府要負最大責任。