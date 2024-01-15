台中大里這處慢車道年開萬餘罰單 駕駛人哀鳴 民代要求改善

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台中市大里區環河路一段慢車道速限40公里，經常有移動式測速照相，去年開罰多達1萬1758件。市議員張芬郁表示，測速開罰不是改善交通安全唯一手段，要求警局和交通局提擬改善方法。

她說，曾有市民向她陳情，說騎機車趕回家載母親就醫，超速被開罰1萬2千元、記3點，還要吊扣牌照6個月，不知如何是好。

也有黃姓市民反映說，因家住彰化在大里上班，每天騎車經過大里區環河路一段，該路段慢車道筆直寬敞，速限40公里，警方輪流派人架設測速照相舉發，曾收過4張罰單，市府不研究如何改善交通安全，只會把駕駛人當提款機。

張芬郁表示，駕駛人嚴重超速非常危險無法認同，但若在急迫下不得已超速，行政罰法第13條規定可不予處罰，過去有載患者就醫以緊急避難規定判免罰的案例，但須提出證據向交通裁決所申訴。

另外，去年違規案件多達1萬1758件，相當於一天32件，而該路段去年也發生87件交通事故，造成2人死亡、42人受傷，顯見用移動式測速照相舉發，絕對不是交通更安全的手段，警察局和交通局應提出更有效辦法。

還有，該路段沿線有多家砂石業者，砂石車進出的警示須更明顯，尤其夜間照明應加強，並應分析事故原因加強改善，讓行車更安全。

市府交通局表示，依道路交通安全規則第93條規定，設有快慢車道分隔的慢車道，時速不得超過40公里，該路段沿線也有許多砂石業者，大型車輛出入較為頻繁，交通局將再與警察局、建設局、區公所及地方代表等單位共同研議交通安全改善方案。

台中市交通事件裁決處說，民眾若有疑慮可至裁決處窗口、郵寄或至官網辦理線上申訴作業，並提供申訴單、通知單影本及相關佐證資料等，裁決處收受申訴案件後將轉請原舉發機關查證。

警察局說，大里區環河路路段道路筆直，往來車流量大，易因駕駛人違規爭道及超速行為致生事故，將持續針對易發生交通事故的路段、路口，邀集路權機關及相關單位辦理會勘改善。