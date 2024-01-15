中市小內閣調整 欒治誼任新聞局長、林淑媛任勞工局長

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台中市政府今公布新一波小內閣人事異動名單，副秘書長賴淑惠、新聞局長鄭照新升任副市長；副秘書長一職由勞工局長張大春接掌，新聞局長由新聞局專門委員欒治誼升任，勞工局長則延攬勞動部桃竹苗分署長林淑媛擔任。

市政府表示，市府團隊連任滿一周年之際，市府以「以市政為主」、「老幹新枝」原則，進行整體人事調整，兼顧重用文官、拔擢青年、提升女性政務官比例等原則，基層歷練而上，讓市政一棒接一棒，穩步向前。

賴淑惠曾任台中市政府勞工局長、台南市政府副秘書長、市政府副秘書長，熟稔各項市政業務，擔任市府大總管，備受盧秀燕信任。

鄭照新曾任高雄市政府新聞局長、台中市政府新聞局長，擅長市政行銷，本屆六都中最年輕的副市長。

新任副秘書長張大春曾任台中縣政府兵役局長、社會局長、交通旅遊局長、勞工處長、市政府觀光旅遊局長、文化局長、勞工局局長，公部門資歷豐富。

新任新聞局長欒治誼43歲，曾任TVBS、中天、年代、華視等新聞台記者，媒體經驗豐富，4年前轉戰公務體系擔任新聞局專門委員。

新任勞工局長林淑媛早年曾任行政院勞工委員會職業訓練局中彰投區就業服務中心課員、秘書與主任，勞動部改組後，先後擔任勞動部勞動力發展署中彰投分署長、桃竹苗分署長，基層歷練完整、嫻熟相關業務。