彰化北斗飛彈裝置藝術 為建風雨球場將撤除

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北斗鎮思恩塔後方一處公園有勝利女神飛彈裝置藝術供民眾欣賞，鎮公所為興建風雨球場協調國防部派員撤除；風雨球場工程預計今年動工，詳細日期未定，工期規劃210個日曆天。

北斗鎮思恩納骨塔後方20多年前設置除役的勝利女神力士型飛彈，由於鎮公所將在此興建風雨球場，這些無實質作用的飛彈「裝置藝術」將由國防部移除，北斗鎮公所民政課今天表示，風雨球場工程經費新台幣1800萬元，完成設計待彰化縣政府核准，預計今年動工。

鎮公所表示，設置飛彈裝置藝術地點是一處公園，前鎮長詹孟士任內為讓來公園遊玩的孩童欣賞，向國軍爭取設置除役的勝利女神飛彈，與納骨塔「鎮煞」無關聯，純粹供民眾欣賞，現在為興建風雨球場須撤除，去年與國防部完成協調待派員撤除，便能闢建風雨球場。

根據青年日報資料，民國47年「八二三砲戰」爆發後，美國從本土調撥一個勝利女神力士飛彈營增強台灣本島空防戰力，同時陸軍飛彈第一營成立並派員赴美國受訓；勝利女神力士型飛彈在國軍服役37年，歷經多次升級改良，最後於85年底正式除役。