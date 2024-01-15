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北屯國民運動中心規劃專業滑冰場 預計114年完工

中央社／ 台中15日電

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台中市北屯國民暨兒童運動中心興建工程今天上梁，台中市長盧秀燕表示，建物鋼骨結構即將完成，預計114年4月完工，將規劃中部唯一的專業滑冰場，提供選手訓練。

位於北屯區崇德路的北屯國民暨兒童運動中心興建工程，今天舉行上梁典禮，未來完工啟用後，可望連結北屯路商圈、潭子商圈、洲際棒球場等既有商圈，提升北屯區發展。

盧秀燕在會中致詞表示，北屯區是台中市最大的行政區，人口眾多，早就該有國民運動中心，她上任後即重新籌措經費及計畫，於民國111年開工，預計明年完工、驗收後約明年底可以營運，屆時台中市民就可享受嶄新的國民暨兒童運動中心。

盧秀燕指出，這座運動中心最大的特色是興建中部第1座滑冰場，讓市民及孩子可以體驗滑冰。過去因為中部沒有滑冰場，台中滑冰隊要離鄉背井到北部受訓，得利用休館時間練習，還要三更半夜趕回台中，她非常不捨，期待完工後可嘉惠市民及孩子們。

台中市建設局說明，北屯區人口已經突破30萬人，市府將經費由新台幣7億7841萬元擴編為8億7841萬元，更符合在地民眾期待，未來全新打造的「北屯國民暨兒童運動中心」，提供市民享有更便利的運動機會，地下停車場工程也向交通部公路局爭取707萬元補助，減省市府預算負擔。

台中市運動局長李昱叡表示，這座運動中心1樓規劃SPA、游泳池及商業空間，2樓為兒童運動空間，3樓為多功能運動中心、綜合球場，地下1樓為滑冰場及地下停車場。

運動 盧秀燕

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