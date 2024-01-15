彰化服飾店招牌「阿堵勿」有看沒懂 國文老師釋疑「這個東西」

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彰化市中山路一家服飾店家取名為「阿堵勿」，讓不少經過的民眾忍不住多看幾眼，也好奇這個名字究竟是甚麼意思，近日再度引發網友討論，國文老師解釋，「阿堵物」是從魏晉時的史書世說新語而來，表示「這個東西」，也有對錢財的輕蔑的意思。

「阿堵勿」店家招牌被貼上網路社群「路上觀察學院」，也引起廣大討論，但店家已很就沒開門，有網友猜測有可能是是英文「Outdoor」、「阿度仔」的音譯字；不過也有網友專業釋疑指出是錢的代稱，「同義詞還有孔方兄，就跟現代人可能說孫中山跟幾張小朋友一樣意思。」

彰化市彰安國中國文老師凌惠菁說，「阿堵物」從世說新語的規箴篇出來，有個人叫王夷甫自認是清高的人，開口都不提錢，他的妻子為了測試他，請婢女在他床邊擺滿錢，王夷甫起床看到周遭都是錢，不提錢講了將「阿堵物」移開，所以「阿堵物」借代為錢的意思。

凌惠菁也說，唐朝「阿堵」有「這個」的意思，「物」是指東西，但店家寫成阿堵「勿」，有可能是想以諧音雙關呈現。

有彰化鄉親指出，一開始看到又是「堵」又是「勿」感覺不是很正面，了解涵義後猜想若店家不看重錢，應該可以撿到便宜的商品。也有網友覺得「想營造奢侈感卻選擇了冷僻、有濃重歷史灰塵感且令人困惑的詞。」