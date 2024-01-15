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南投新冠肺炎重症人數已達39人 縣府籲盡快打新版疫苗
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國內適逢選舉及農曆春節等聚會活動頻繁，病毒傳播風險上升，近期國內外疫情升溫，南投縣衛生局指出，全縣今年起新冠肺炎重症人數已達39人，強調過去確診或「舊版」新冠疫苗去年9月以後，保護力已嚴重不足，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗之民眾在莫德納和Novavax兩種廠牌擇一接種，提升免疫保護力。
南投衛生局表示，目前國內COVID-19疫情上升且處流行期，上周全國新增515例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前一週(2023/12/26-2024/1/1)新增360例上升，全縣今年起新冠肺炎重症人數已達39人，而去年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者皆占99%，全球COVID-19陽性率處高點。
疾管科指出，緊急通報各鄉鎮衛生所施打新版疫苗以來，今年截至1月14日止，南投縣的XBB.1.5疫苗接種人數共計2萬3692人,而南投縣第一劑接種4.58%高於全國的第一劑接種率3.96%，考量到新冠肺炎及上呼吸道疫情有升溫趨勢，強調過去確診或接種「舊版」COVID-19疫苗的保護力都已衰退，建議盡快接種一劑「新版XBB.1.5」疫苗。
南投衛生局長陳南松呼籲，預防COVID-19病毒，接種新冠肺炎疫苗是最有效的方式，配合中央推動「疫苗+1」接種運動，民眾把握春節前家人團聚前的最佳接種疫苗時間，盡快攜帶健保卡,前往當地衛生所或合約醫院、診所接種，院所資訊可至衛生局網站查詢（https://reurl.cc/Y88b7x）。
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