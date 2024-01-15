彰化員林今年年貨大街多了公益味 廠商加碼數百款抽獎好禮

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

彰化縣員林市今年春節年貨大街洋溢公益氣息，市公所今宣布與彰化縣食品流通商業同業公會，本（1）月下旬將在圓林園生態公園舉辦2024彰化年貨大街公益拍賣，截至今天有100個攤位，所得將捐作扶助弱勢族、偏鄉小校校務發展基金；民眾買越多，公益做越多。

彰化縣食品流通商業同業公會今在員林市員林公園，攜手埔心鄉明聖國小、員林市饒明國小、溪州鄉大莊國小、家扶中心和員林蕙馨慈善會，說明捐助物資舉辦公益拍賣的內容，活動也將宣導節能減碳和開發電源重要性。

彰化縣食品流通商業同業公會創會長吳睿麒說，食品流通商業公會招商辦理這次年貨大街公益拍賣，台灣優格餅乾學院、蘑菇部落休閒農場、小美冰團實業、冰粽博物館等多家知名廠商捐出食品禮盒，民眾採購年貨除了做公益，還可以參加摸彩，最大獎是65吋液晶電視和18段登山自行車，另有數百個好禮等著被帶回家。

員林市長游振雄表示，今年春節年貨大街不同以往，多了公益元素格外有意義，元月20日至21日到圓林園生態公園採買年貨，逛年貨市集之外可欣賞音樂表演、品嘗美食，消費滿100元就贈送摸彩券。

明聖國小校長張富凱說，很多小朋友寒假在家玩3C打發時間，明聖召集學童參加義賣，一方面培養人際關係互動能力，一方面參與公益活動讓生活充實，明聖也請家長一起來，親子做公益留下假期難忘回憶。