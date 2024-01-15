豬肉冰、製鼓、榨油 彰化一甲子老店甄選挖出隱藏版達人

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

彰化老店林立，縣府舉辦彰化一甲子老店甄選，並以專書、故事牆、影片紀錄店家傳承的事蹟，不過有不少老店低調，許多網友大推得店家婉拒報名；縣府今天宣布「彰化一甲子電子集章活動」起跑，民眾在2月底只要在指定老店單筆消費滿百可集點抽電子折價券。

縣府經綠處說，「彰化一甲子甄選活動」選出77家老店，散佈在各鄉鎮，以彰化市、鹿港鎮最多，包括肉乾、肉圓、木瓜牛奶、糕餅；日常生活中則有常接觸的中藥行、鞋行、五金雜貨、筆印等，甚至還有超過百年的香鋪、餅舖、醬油、肉圓店等。

彰化伸港三代經營的七頭家芋仔冰店面販售味道獨特的豬肉冰，第一代賣冰塊起家，也賣過肉圓；第三代老闆柯志穎說，豬肉冰是將豬肉鮮精工剁成肉末，再經熱火炒過，加上蔥酥、肉桂粉、太白粉、煉乳與奶粉急速冷凍而成，口感像喜餅餡肉放在冰淇淋裡，顛覆味蕾，在風頭水尾的偏鄉仍受矚目。

彰化製鼓最傳統的技術位在線西的永安製鼓工藝社，傳承了三代，2005年獲得彰化文化局登錄為製鼓文化保存者，達人黃呈豐採用傳統手工方式製作，確保大鼓品質，他說，從一張牛皮到完工，二尺鼓約需花費近一個月；最辛苦的步驟是最初將牛皮畫圓裁切的階段，清洗過程牛皮散法血腥與油耗味，加上蚊蟲叮咬，也讓許多年輕人打退堂鼓。

彰化驗長王惠美今天在縣府頒發77家60年以上老店榮譽獎狀，王惠美表示，一個品牌能夠在地經營60年以上，不僅代表數代人心血的累積，也承載在地人回憶，也鼓勵民眾以實際的行動力、消費力走入彰化老店。