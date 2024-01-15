台中北屯國運中心上梁 盧秀燕嘆：曾爭到手2億預算被退回

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台中市長盧秀燕上午主持北屯國民暨兒童運動中心上午上梁典禮，預計明年中完工、年底營運。她回憶當年曾爭取2億元預算卻被「前任（林佳龍）」市長退回，十分感慨，經費也由5億元上漲到8億7千多萬元，不過她說到做到，北屯終於有了國民運動中心。

盧秀燕說，這座運動中心「得來不易，失而復得」2014年她擔任立法委員，爭取到這個北屯運動中心的2億元預算，並向市長胡志強爭取到配合款3億元，一共5億元要蓋，也是此地點，且有中部第1個冰宮，可是前任（林佳龍）說計畫改變，說不做了。

因此，她爭取到的兩億元竟還退回國庫，市議員陳成添和沈佑蓮當年還表示過抗議，說既然已經要到錢，且已入市庫，為什麼不做。也因此，她競選市長時，就曾跟鄉親說，當了市長一定會把它蓋起來。但因時空改變，當年做只要5億元，現在卻要8億7千多萬元。也因為當初的兩億元已退回，中央就不再給了，這個8億7千萬元幾乎都是台中市政府出資，只有蓋停車場，中央補助了7百多萬元。

盧秀燕說，雖然當初不順利，但是她說到就要做到，北屯已是最大行政區，沒有國民運動中心實在交待不過去。

她欣慰的說，除了市民多了一座國民運動中心，它還會有中部地區第一座的專業滑冰場，讓市民和小朋友可以體驗滑冰經驗。台灣是亞熱帶的國家，我們的國民、孩子們大概都沒有過滑冰、溜冰的經驗，所以到時候民眾、小朋友可以體驗滑冰。

而且，過去因為沒有滑冰場，所以有滑冰隊孩子們通通要到北部去受訓，離家背井，且要利用別人休館的時候才能練習，常常是三更半夜練習，再坐夜車回台中，她覺得非常不捨。今天這個工程終於上樑，明年把它完工，準備營運，台中市又多了一項新好建設。