彰化今年首件石虎路殺通報在芬園 縣府將展開石虎調查計畫

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

彰化縣去年有4隻石虎路殺通報憾事，今年1月9日晚上又有民眾在芬園寶山國小南側路旁，發現疑似石虎倒臥路邊，不過民眾起初不知道是石虎，通報寵物禮儀公司處理，幸好禮儀社人員辨識出石虎，通報彰化縣府，最後送往農業部生物多樣性研究所進一步研究。

彰化縣政府農業處統計，彰化石虎總通報量2017到2020年，平均每年1件，2021年有2件、2022、2023年都各4件，農業處指出，通報的都是路殺石虎，近幾年在芬園、和美、鹿港都有，今年將首度向中央爭取經費，針對石虎進行調查計畫，初步計畫沿著芬園貓羅溪淺山區架設自動照相機記錄，才能確實掌握石虎在彰化的生活領域。

彰化縣議員楊子賢去年提案制訂「彰化縣石虎保育自治條例」草案，農業處說，2019年縣府曾針對八卦山生態與野生動物的狀況做研究，掌握到石虎在縣內的蹤跡，今年的專門針對石虎的調查計畫有助草案訂定更有公信力。

生命教育暨動物救傷農場管理人魏行墨協助縣府救助彰化區育的野生動物救援，他表示，石虎通報近年增加，除了民眾意識提高，專門處理流浪犬貓的禮儀社人員也有警覺性，像今年發生的首起石虎路殺，原本民眾誤以為是野遺體，好心請禮儀社處理，但經辨識才發現是石虎。