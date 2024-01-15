快訊

被陳文茜、蔡正元指拿假民調破壞藍白合 金溥聰怒「血口噴人」提告

讀賣巨人軍來台加開第二波！大巨蛋外野2樓首度開放 逾4千張票22日開賣

遊日注意！1月25日起入境日本「VJW」QR Code二合一 不需再切換

彰化今年首件石虎路殺通報在芬園 縣府將展開石虎調查計畫

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
今年1月9日晚上有民眾在彰化芬園寶山國小南側路旁發現石虎路殺，讓人看了相當不捨。圖／魏行墨提供
今年1月9日晚上有民眾在彰化芬園寶山國小南側路旁發現石虎路殺，讓人看了相當不捨。圖／魏行墨提供

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

彰化縣去年有4隻石虎路殺通報憾事，今年1月9日晚上又有民眾在芬園寶山國小南側路旁，發現疑似石虎倒臥路邊，不過民眾起初不知道是石虎，通報寵物禮儀公司處理，幸好禮儀社人員辨識出石虎，通報彰化縣府，最後送往農業部生物多樣性研究所進一步研究。

彰化縣政府農業處統計，彰化石虎總通報量2017到2020年，平均每年1件，2021年有2件、2022、2023年都各4件，農業處指出，通報的都是路殺石虎，近幾年在芬園、和美、鹿港都有，今年將首度向中央爭取經費，針對石虎進行調查計畫，初步計畫沿著芬園貓羅溪淺山區架設自動照相機記錄，才能確實掌握石虎在彰化的生活領域。

彰化縣議員楊子賢去年提案制訂「彰化縣石虎保育自治條例」草案，農業處說，2019年縣府曾針對八卦山生態與野生動物的狀況做研究，掌握到石虎在縣內的蹤跡，今年的專門針對石虎的調查計畫有助草案訂定更有公信力。

生命教育暨動物救傷農場管理人魏行墨協助縣府救助彰化區育的野生動物救援，他表示，石虎通報近年增加，除了民眾意識提高，專門處理流浪犬貓的禮儀社人員也有警覺性，像今年發生的首起石虎路殺，原本民眾誤以為是野遺體，好心請禮儀社處理，但經辨識才發現是石虎。

魏行墨表示，計畫到彰化學校宣導石虎，避免民眾將石虎與貓混淆，民眾想保護石虎，就不要棄養、放養寵物，不要使用獸鋏、郊區開車放慢速度等都有幫助。

今年1月9日晚上有民眾在彰化芬園寶山國小南側路旁發現石虎路殺。圖／魏行墨提供
今年1月9日晚上有民眾在彰化芬園寶山國小南側路旁發現石虎路殺。圖／魏行墨提供

石虎 寵物

延伸閱讀

彰化下屆縣長藍綠點將 女力撐起半邊天

彰化立委陳素月成功四連霸 是否問鼎縣長受矚目

蔡英文接連2天到彰化輔選 王惠美酸：苦了負責維安的警察

石虎離我們好近！今年第二起 苗栗市郊又見石虎路殺

相關新聞

彰化今年首件石虎路殺通報在芬園 縣府將展開石虎調查計畫

彰化縣去年有4隻石虎路殺通報憾事，今年1月9日晚上又有民眾在芬園寶山國小南側路旁，發現疑似石虎倒臥路邊，不過民眾起初不知...

影／大雪山、八仙山等森林遊樂區這種垃圾桶 野生動物打不開

為防止人為活動產生垃圾吸引黑熊、獼猴等野生動物靠近，減少人與野生動物衝突機會，林業及自然保育署台中分署設計動物友善垃圾桶...

捷運牌奏效 選後藍綠都喊爭取

選舉落幕，選前台中市長盧秀燕主打「中央卡捷運」議題，讓路廊沿線選區中二、中四、中五、中六都勝選，連中一都差點翻盤。

后里農會捐物資送暖 后里公所轉送區內396戶低收入戶

台中市后里區農會連續7年寒冬送暖，捐贈民生物資要照顧后里區弱勢家庭，今天在后里區公所前捐贈396份民生物資，將由后里區公...

台中大雅農會總幹事林國永屆退 11年都獲農金獎營運卓越獎

台中市大雅區農會總幹事林國永屆齡退休，今天是他到農會上班最後一天，他在大雅區農會服務41年，擔任總幹事11年，他任內大雅...

【即時短評】「卡台中」檢驗政治人物 立委換血捷運來了嗎

台中市長盧秀燕此次大選提出的「卡台中」議題，對綠委形成沈重負擔，並成為綠營選戰失利的重要因素。隨著選戰過去，如何替台中爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。