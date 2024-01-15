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影／大雪山、八仙山等森林遊樂區這種垃圾桶 野生動物打不開

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大雪山國家森林遊樂區內設置動物友善垃圾桶。圖／林業保育署台中分署提供
大雪山國家森林遊樂區內設置動物友善垃圾桶。圖／林業保育署台中分署提供

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為防止人為活動產生垃圾吸引黑熊、獼猴等野生動物靠近，減少人與野生動物衝突機會，林業及自然保育署台中分署設計動物友善垃圾桶，在大雪山、八仙山、武陵等國家森林遊樂區內使用，這種垃圾桶關閉時可完全密合，開啟採下拉式設計，野生動物無法輕易打開垃圾桶門，拿到桶內垃圾。

林業保育署台中分署表示，大雪山國家森林遊樂區周邊為黑熊穩定棲息區域，民國106年曾有黑熊翻取遊樂區垃圾子母車紀錄，為避免遊樂區內人為活動產生垃圾吸引黑熊或其他野生動物靠近，該分署參考國內外防治經驗，設計動物友善垃圾桶，先在大雪山及八仙山國家森林遊樂區內使用，經歷2次改良後，再導入武陵國家森林遊樂區內，發現對防治獼猴危害也有具體成效。

動物友善垃圾桶原理類似社區常見的舊衣回收箱，以全不鏽鋼材質打造，垃圾桶關閉時可完全密合，開啟採下拉式設計，讓野生動物無法輕易將垃圾桶門打開，並在門內增加檔板，開啟時野生動物無法趁機取得桶內垃圾，下方清潔門以鑰匙上鎖，並將垃圾桶底部固定於地面，避免大型野生動物翻倒破壞。

動物友善垃圾桶已在去年底通過經濟部智慧財產局新型專利形式審查，提供林業保育署各分署使用，也歡迎有需求機關團體洽詢授權使用（台中分署04-25150855）。

林業保育署台中分署提醒，戶外活動巧遇野生動物，請謹記不餵食、不干擾、不接觸，進入山域活動請遵守「無痕山林」準則，做好個人食物、廚餘及垃圾管理，與野生動物維持友善的距離。

八仙山國家森林遊樂區內設置，打開後有特殊擋板設計，防止野生動物趁機取得桶內垃圾。圖／林業保育署台中分署提供
八仙山國家森林遊樂區內設置，打開後有特殊擋板設計，防止野生動物趁機取得桶內垃圾。圖／林業保育署台中分署提供

垃圾桶 大雪山

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