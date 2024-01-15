中市府年關前辦3場徵才活動 釋出近2千職缺

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

年關前想求職及轉職民眾要把握了，台中市政府勞工局今天宣布，將於月底前分別舉辦3場徵才活動，參與徵才的廠商釋出近2千個職缺，最高薪資上看新台幣7萬5000元。

農曆春節即將到來，不少民眾想要利用年關前求職或轉職，市府勞工局長張大春表示，市府特別規劃辦理3場次新春徵才，邀集廠商釋出工作機會，提供近2000個職缺讓民眾選擇。

張大春說，第1場於17日在沙鹿就業服務站登場，現場有世界級真空設備的製造廠商「新萊應材」，提供薪資上看5萬3000元的MIS資訊工程師職缺。

第2場於24日在東區公所舉行，張大春指出，知名餐飲業「瓦城」開出最高薪資6萬2000元的餐廳內場主管職缺，還有「添好運」也招募薪資最高5萬2000元的店襄理。

至於第3場則是26日在豐原區公所舉行，張大春指出，現場有連鎖餐飲廠商「樂多多」徵求店主管，薪資高達7萬5000元，歡迎有興趣民眾把握機會。

張大春表示，3場新春徵才活動將釋出近2000個職缺，其中近900個職缺不拘學經歷、554個職缺屬於部分工時兼職，民眾不論想要兼職打工、實習合作、二度就業或中高齡就業皆可選擇，相關資訊可至台中市就業服務處官網查詢，或洽詢台中市就業服務處。