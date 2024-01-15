台中大雅農會總幹事林國永屆退 11年都獲農金獎營運卓越獎

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台中市大雅區農會總幹事林國永屆齡退休，今天是他到農會上班最後一天，他在大雅區農會服務41年，擔任總幹事11年，他任內大雅區農會金融業務穩健，連續11年獲農金獎營運卓越獎肯定，去年大雅區農會盈餘1億多，今年員工年終獎金平均5.8個月。

林國永1982年進入大雅農會服務，曾任雇員、會務主任、分部主任、會計股長、信用部主任、秘書等職；2013年獲理事會支持，接任總幹事至今。

林國永表示，他在大雅農會41年，擔任總幹事11年，感謝農會給他機會，他感謝理事長張朝樑、常務監事及全體選任人員對他的支持，還有同事們認真打拼、競競業業在自己的崗位上默默付出，讓他在這11年的時間能充分服務會員與農友。

林國永在總幹事任內透過契作，保障農友收入，擴大小麥種植面積，使大雅成國內小麥主要產地，擁有「小麥之鄉」美譽，並專供麥種給金門種植，也利用盛產的小麥研發「小麥米」，供不應求。

大雅農會表示，大雅區近年因中科進駐，20多家銀行競爭激烈，大雅區農會在總幹事林國永領導下金融業務穩健，連續11年獲農金獎營運卓越獎，目前存款123億，放款93億4000萬元，存放比67· 76 ％，逾放比0。