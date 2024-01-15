快訊

選後房市有「四變」 專家：蔡政府無效的打房政策將大轉彎

戴資穎重返羽球世界第3！為台灣球迷「不當行為」向印尼好手道歉

遭控性騷提告踢鐵板…陳建州未提再議 大牙確定獲不起訴

台中大雅農會總幹事林國永屆退 11年都獲農金獎營運卓越獎

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中大雅農會總幹事林國永屆齡退休，今天最後一天上班，他上任11年，每年都獲農金獎營運卓越獎肯定。記者游振昇／攝影
台中大雅農會總幹事林國永屆齡退休，今天最後一天上班，他上任11年，每年都獲農金獎營運卓越獎肯定。記者游振昇／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台中市大雅區農會總幹事林國永屆齡退休，今天是他到農會上班最後一天，他在大雅區農會服務41年，擔任總幹事11年，他任內大雅區農會金融業務穩健，連續11年獲農金獎營運卓越獎肯定，去年大雅區農會盈餘1億多，今年員工年終獎金平均5.8個月。

林國永1982年進入大雅農會服務，曾任雇員、會務主任、分部主任、會計股長、信用部主任、秘書等職；2013年獲理事會支持，接任總幹事至今。

林國永表示，他在大雅農會41年，擔任總幹事11年，感謝農會給他機會，他感謝理事長張朝樑、常務監事及全體選任人員對他的支持，還有同事們認真打拼、競競業業在自己的崗位上默默付出，讓他在這11年的時間能充分服務會員與農友。

林國永在總幹事任內透過契作，保障農友收入，擴大小麥種植面積，使大雅成國內小麥主要產地，擁有「小麥之鄉」美譽，並專供麥種給金門種植，也利用盛產的小麥研發「小麥米」，供不應求。

大雅農會表示，大雅區近年因中科進駐，20多家銀行競爭激烈，大雅區農會在總幹事林國永領導下金融業務穩健，連續11年獲農金獎營運卓越獎，目前存款123億，放款93億4000萬元，存放比67· 76 ％，逾放比0。

農會 小麥 主任

延伸閱讀

影／誇張巧合…小貨車和機車碰撞 外送員彈上貨車後車斗

繳交20萬斤茶葉卻收不到錢 4、50位茶農求償無門

耗時18個月拍攝 台中大雅忠義眷村文化全紀錄

桃園6農會存款皆逾百億！兩區更達200多億 張善政大讚

相關新聞

【即時短評】「卡台中」檢驗政治人物 立委換血捷運來了嗎

台中市長盧秀燕此次大選提出的「卡台中」議題，對綠委形成沈重負擔，並成為綠營選戰失利的重要因素。隨著選戰過去，如何替台中爭...

捷運牌奏效 選後藍綠都喊爭取

選舉落幕，選前台中市長盧秀燕主打「中央卡捷運」議題，讓路廊沿線選區中二、中四、中五、中六都勝選，連中一都差點翻盤。

影／愛運動男車禍後膝軟骨受損 自體軟骨移植讓膝蓋回復

33歲周姓男子喜歡跑步、打球，他車禍後膝蓋劇烈酸痛，檢查發現軟骨破損面積達3公分，光田綜合醫院骨科洪煒竣醫師表示，周男軟...

台中大雅農會總幹事林國永屆退 11年都獲農金獎營運卓越獎

台中市大雅區農會總幹事林國永屆齡退休，今天是他到農會上班最後一天，他在大雅區農會服務41年，擔任總幹事11年，他任內大雅...

YouBike2.0站 前進和平松鶴部落

台中市公共自行車YouBike 2.0站點前進和平區松鶴部落，市府在人潮較多的松鶴社區活動中心、谷關立體行車廠設站點，遊...

南投櫻花季 引爆粉紅浪漫

南投梅花季近尾聲，山櫻花接力登場。南投信義望高茶園、草坪頭茶園已見櫻花綻放，引爆紅色浪漫，預計本月底前盛放，當地櫻花季2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。