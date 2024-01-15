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【即時短評】「卡台中」檢驗政治人物 立委換血捷運來了嗎

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
何欣純（中）蟬聯立委，未來若徐圖台中市長，替台中爭取看得到的大建設是必要的工作。圖／取自何欣純臉書
何欣純（中）蟬聯立委，未來若徐圖台中市長，替台中爭取看得到的大建設是必要的工作。圖／取自何欣純臉書

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台中市長盧秀燕此次大選提出的「卡台中」議題，對綠委形成沈重負擔，並成為綠營選戰失利的重要因素。隨著選戰過去，如何替台中爭取大建設和補助，勢必成為市民檢驗立委表現的重要指標。

對於即將上任的立委而言，替台中爭取大建設，成為不可迴避的重要議題，做了多少，必然受到市民檢驗。除了國民黨6席立委當然義不容辭，民進黨2席立委更是有如不得不為的重擔在身。中央如果再有推托，也將自行承受「卡台中」的政治效應。

台中市是在台灣少子化下，六都唯一人口成長的地區。它的腹地大，又是台灣第二大城，人口突破284萬人。若連帶苗栗和彰投一起看，人口超過4百萬人，捷運是不可或缺的重要建設，中央不僅不應拖延，還應該協助排除障礙，加大力度，以早日實現。

雖然，中央仍是民進黨執政，但在「卡台中」議題發酵，以及中部搖擺州民眾擺明著用此檢驗政治人物下，民進黨中央政治人物若還不思改進，那就真的是未看見民意趨向，是和人民唱反調。

民進黨在此次選舉，原本在8席立委中占有6席，如今只掉得僅剩下兩席；席次驟減，影響甚大。以立法院副院長蔡其昌而言，他先是市長選舉時輸掉本命區，這場選舉又僅贏過初到選區經營的蔡壁如7千多票，差距過小，氣勢明顯已不如何欣純，將失去未來領軍台中的話語權。

相對的，四連霸的何欣純，仍然維持選區過半選民的支持，自然而然的成為民進黨台中政治的新領袖，參選下任市長具有十足的正當性。

如果何欣純真要徐圖台中市長，替台中爭取看得到的大建設是必要的工作，責任和使命感都更加沈重。另像是，民進黨在中二、中六選區在立委一戰失利後，未來將成為民進黨內年輕勢力追逐的地區，加上何欣純可能爭取更上層樓，都將帶動民進黨內的一波換血。

民進黨 何欣純

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