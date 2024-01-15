捷運牌奏效 選後藍綠都喊爭取

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

選舉落幕，選前台中市長盧秀燕主打「中央卡捷運」議題，讓路廊沿線選區中二、中四、中五、中六都勝選，連中一都差點翻盤。

新當選立委廖偉翔說，未來國民黨立委進入立院，第一要務就是強力要求核定捷運藍線。民進黨立法院副院長蔡其昌說，捷運藍線等問題，只要涉及中央，他會努力發聲爭取。

台中市交通局表示，捷運藍線綜規交通部已通過，捷運綠線延伸線行政院長陳建仁已允諾儘速核定，希望行政院儘速開會、核定，讓台中捷運能加速推動。

台中捷運綠線已營運，目前送審中的包含捷運藍線、綠線延伸線等，都成為選戰話題，綠延線位於北屯區，藍線從台中火車站橫跨台中市區直達台中港，牽涉到台中5個立委選區，民進黨現任中二林靜儀、中四張廖萬堅、中五莊競程都敗選，中六國民黨羅廷瑋勝出，中一蔡其昌差點翻盤。

回鍋當選的顏寬恒昨謝票說，國民黨立委當選6席，代表盧秀燕推動市政受肯定，台中建設被中央技術性阻攔，市民厭倦政治惡鬥，當選後要爭取藍線快核定，中央政治干預、擱置，他會與其他當選人合作，爭取台中建設、預算。

首次參選告捷的廖偉翔說，未來台中6名國民黨立委，進入立法院第一要務，就是強力要求核定捷運藍線。收復盧秀燕「本命區」的黃健豪說，綠委過去沒為台中建設出力，讓市民反感，盧市長也叮嚀，進立院要拚建設。

國民黨立委楊瓊瓔、江啟臣昨掃街謝票，江啟臣說，未來在立法院的台中、中部立委，會合作為地方爭取更多資源，這是馬上要起步做的事。

民進黨蔡其昌完成4連霸，但這次只贏對手7千多票。蔡其昌昨天謝票表示，感謝鄉親疼惜，他會繼續打拚，不分黨派爭取建設。他強調，海線要做的事非常多，捷運藍線解決交通專業問題、順利開工，捷運橘線都市規畫問題，只要涉及中央政府，他會努力發聲、為海線爭取。