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彰化奠安宮花燈彩繪千人大賽登場 賞花燈到元宵

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮奠安宮舉辦花燈彩繪大賽，彰化縣長王惠美今天也到場幫大家加油打氣。圖／彰化縣府提供
彰化縣北斗鎮奠安宮舉辦花燈彩繪大賽，彰化縣長王惠美今天也到場幫大家加油打氣。圖／彰化縣府提供

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彰化縣北斗鎮奠安宮為慶祝元宵節及上元天宮大帝聖壽，舉辦全國花燈彩繪大賽。奠安宮董事長陳在說，花燈彩繪參賽者一年比一年多，今年有上千民眾報名，得獎作品將在奠安宮展示到元宵節，歡迎大家來拜媽祖、看花燈。

彰化縣長王惠美、北斗鎮長顏宏霖、北斗觀光產業促進會理事長吳季冰、北斗奠安慈善功德會長陳信志等人今天也參加花燈彩繪賽開幕式，陳在說，比賽分為親子國小組、國高中組、大專社會長青組等，提供前5名獎金，今天連同陪伴小朋友來參賽的家長共約3000人參加，現場相當熱鬧。

王惠美表示，北斗奠安宮是地方重要地方信仰，陳在董事長帶領團隊將媽祖慈悲精神發揚光大，不僅北斗奠安宮慈善功德會常常協助公益活動，過年前也舉辦彩繪燈籠比賽，帶動觀光人潮，也讓喜歡畫圖的小朋友們都有發揮舞台。俗諺「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗」，未來也可以規劃輕旅行，過年期間來彰化奠安宮拜媽祖，吃在北斗、玩在溪州。

王惠美說，縣府在北彰八卦山大佛風景區也有「月影燈季」活動，即日起到3月3日每天晚上5時30分至10時，每30分鐘就有大佛光雕秀的展演；另在溪州公園從農曆大年初1到16也將舉辦「花在彰化」活動，歡迎大家來彰化走走。

彰化縣北斗鎮奠安宮舉辦花燈彩繪大賽，彰化縣長王惠美等人今天也參加開幕式。圖／彰化縣府提供
彰化縣北斗鎮奠安宮舉辦花燈彩繪大賽，彰化縣長王惠美等人今天也參加開幕式。圖／彰化縣府提供

彩繪 花燈

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