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立院三黨不過半！台中扶輪社友參訪立院民主園區 籲以民意為依歸

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國際扶輪社3462地區台中市第1-4分區的社友們，上午參訪立法院民主議政園區。記者黃寅／攝影
國際扶輪社3462地區台中市第1-4分區的社友們，上午參訪立法院民主議政園區。記者黃寅／攝影

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大選過後，立法院成為三黨不過半的新局，國際扶輪社3462地區台中市第1-4分區的社友們，上午特別參訪前省議會所在的立法院民主議政園區，緬懷先人為民主奮鬥不懈的精神，並期許3黨立委心平氣和，為全體國民福祉著想，遵守憲政體制，該立法和修法的，都能撇開政黨立場，以民意為依歸。

扶輪社3462地區台中市第1-4分區的社友們上午抵達立法院民主議政園區，立法院中南部服務中心副主任盧政遠接待並為他們導覽，參觀民主時刻館和議政博物館。盧政遠為社友們介紹民主時刻館的起源、台灣民主的過程，以及霧峰的文化、歷史，讓扶輪社友會對台灣民主有所了解。

助理總監吳炎山說，這場大選，不輪是扶輪社友和各界的朋友都十分關心，最後立法院呈現三黨不過半的新局。對此一現象，大家討論頗多，也有些憂心，但都希望三黨同在國會，要能匯集大家的智慧，而不是相互抵消。

他說，國人對立法院的期待很高，希望能為國家推動各項國人需要的法案，該修的、該立法的都應盡快推動。大家應該心平氣和，接受這個民主成果，立法時為全體國人的福祉著想，不能以政黨協商、條件交換謀取一黨之私。也希望大家莫忘初衷，都能以民意為依歸。

今天也是扶輪社3462地區台中市第1-4分區的家庭日，社友們帶著家人們除了參觀民主議政園區，也在一旁的民主草坪野餐和舉辦親子活動。同時邀請律師洪大叡和霧峰警分局人員到場，做法律和防詐騙宣導，讓大家增加法律常識和防詐意識，保護自身安全。

國際扶輪社3462地區台中市第1-4分區助理總監吳炎山（左三）希望立法院雖三黨不過半，但都能以民意為依歸。記者黃寅／攝影
國際扶輪社3462地區台中市第1-4分區助理總監吳炎山（左三）希望立法院雖三黨不過半，但都能以民意為依歸。記者黃寅／攝影
國際扶輪社3462地區台中市第1-4分區的社友們，上午參訪立法院民主議政園區。記者黃寅／攝影
國際扶輪社3462地區台中市第1-4分區的社友們，上午參訪立法院民主議政園區。記者黃寅／攝影
扶輪社3462地區台中市第1-4分區邀請律師洪大叡（右三）教導法律常識。記者黃寅／攝影
扶輪社3462地區台中市第1-4分區邀請律師洪大叡（右三）教導法律常識。記者黃寅／攝影
國際扶輪社3462地區台中市第1-4分區的社友們，上午參訪立法院民主議政園區。記者黃寅／攝影
國際扶輪社3462地區台中市第1-4分區的社友們，上午參訪立法院民主議政園區。記者黃寅／攝影

立法院 台中市

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