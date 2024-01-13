「全台最大鎮」草屯第一大里 投票現人龍

2024總統及立委選舉今天投開票，南投縣太陽露臉，天氣晴朗溫暖，民眾出門投票狀況踴躍，草屯最大里「山腳里」投開票所的人潮不斷，投票所人員表示，上午8時開放投票後，排隊人潮沒斷過，今年沒公投票，票務單純，投票狀況順暢。

草屯全鎮總人口達9.7萬人是「全台最大鎮」，當地山腳里逾9千人，是鎮內第一大里，選民也最多，因此利用虎山國小、山腳里集會所等設置6處投開票所，其中5個在虎山國小，編號依序為第0017至0021號，粗估選舉人數達7000人。

而虎山國小投開票所今天上午8時開放投票後，學校周邊就停滿了汽、機車，進入校區內投票的人潮不斷，各個投開票所不時都在排隊，投票所主任管理員、管理人員及維安警力不敢大意，除引導選民至其所屬票所，也留意周邊及選民動態。