台中投票人潮持續 里長：近中午近45% 議員：夭壽緊張
台中市山海線及市區投票情況踴躍，一開始大排長龍，直到中午只有「小排」或甚至不用排隊就可投票，投票所人員說「絡繹不絕、沒有斷過」，藍綠議員都認為投票率可能衝七成五。
台中市立委選情多區激戰，也提高投票意願。國民黨市區議員說「投票率不錯，夭壽緊張」；線區立委候選人幕僚說「雖然沒有大排長龍，但持續有投票人潮」。海線部分，甚至有里長在上午11點半大概了解已有四成五的投票率。
北漂的台中年輕人，昨有人揪團搭高鐵返鄉，接著到KTV夜唱，或到手遊店、密室闖關，生意超好，時間到分頭去投票。
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