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冬陽融融讓投票人潮出來 彰化預期可提高投票率

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣第二選區民進黨立委候選人黃秀芳上午前往投郭國小投開票所投票。記者劉明岩／攝影
彰化縣第二選區民進黨立委候選人黃秀芳上午前往投郭國小投開票所投票。記者劉明岩／攝影

今天投票日，天氣晴朗，彰化縣許多投開票一早就有民眾排隊等著投票，投票秩序尚且良好；第二選區民進黨立委候選人黃秀芳到彰化市南郭國小投開票所、國民黨候選人楊曜聰則到彰化市南瑤社區活動中心投票。由於天氣好，預期可以提高投票率

2020年總統大選，彰化縣的投票率為74.70%，政壇人士表示，原預估今年投票率會降到7成，但從昨天三組總統候選人選前之營造的氣勢與緊張氣氛，加上今天天氣很好，預期投票率會再上調。

黃秀芳上午9點前往投票，她說，選舉期間，做掃街拜票最後衝刺，受鄉親滿滿祝福，今天精神奕奕一大早就起床投票，充滿信心，也相信會有好的成績，也提醒選民要記得帶身份證、投票通知單和印章。

彰化縣今天清晨的氣溫約10度左右，非常冷，隨著太陽升起，逐漸放暖，8點開始投票，即有一些選民提前排隊，表示怕越到中午人越多，尤其南郭國小投開票所多，就出現排隊人潮，有的肢體殘障者則由家人推著輪椅前往投票，經由選務人員及員警維護下，整體投票秩序尚稱良好。

昨晚藍綠白選前之夜的熱烈而激昂場面，有的選民早有定見，但也有選民不知道怎麼選擇而失眠，陳姓選民說，三組總統候選人各好長短處，讓她一夜折騰，與先生也各有支持者，因此失眠，她考慮過中午以後，比較溫暖，才去投票。

彰化市南郭國小投開票所上午就有很多民眾投往投票，在選務人員及警方維護下，秩序尚稱良好。記者劉明岩／攝影
彰化市南郭國小投開票所上午就有很多民眾投往投票，在選務人員及警方維護下，秩序尚稱良好。記者劉明岩／攝影
彰化市南郭國小投開票所上午就有很多民眾投往投票，在選務人員及警方維護下，秩序尚稱良好。記者劉明岩／攝影
彰化市南郭國小投開票所上午就有很多民眾投往投票，在選務人員及警方維護下，秩序尚稱良好。記者劉明岩／攝影
彰化縣第二選區民進黨立委候選人黃秀芳上午前往投郭國小投開票所投票。記者劉明岩／攝影
彰化縣第二選區民進黨立委候選人黃秀芳上午前往投郭國小投開票所投票。記者劉明岩／攝影
彰化市南郭國小投開票所上午就有很多民眾投往投票，在選務人員及警方維護下，秩序尚稱良好。記者劉明岩／攝影
彰化市南郭國小投開票所上午就有很多民眾投往投票，在選務人員及警方維護下，秩序尚稱良好。記者劉明岩／攝影

投票率

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