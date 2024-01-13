冬陽融融讓投票人潮出來 彰化預期可提高投票率
今天投票日，天氣晴朗，彰化縣許多投開票一早就有民眾排隊等著投票，投票秩序尚且良好；第二選區民進黨立委候選人黃秀芳到彰化市南郭國小投開票所、國民黨候選人楊曜聰則到彰化市南瑤社區活動中心投票。由於天氣好，預期可以提高投票率。
2020年總統大選，彰化縣的投票率為74.70%，政壇人士表示，原預估今年投票率會降到7成，但從昨天三組總統候選人選前之營造的氣勢與緊張氣氛，加上今天天氣很好，預期投票率會再上調。
黃秀芳上午9點前往投票，她說，選舉期間，做掃街拜票最後衝刺，受鄉親滿滿祝福，今天精神奕奕一大早就起床投票，充滿信心，也相信會有好的成績，也提醒選民要記得帶身份證、投票通知單和印章。
彰化縣今天清晨的氣溫約10度左右，非常冷，隨著太陽升起，逐漸放暖，8點開始投票，即有一些選民提前排隊，表示怕越到中午人越多，尤其南郭國小投開票所多，就出現排隊人潮，有的肢體殘障者則由家人推著輪椅前往投票，經由選務人員及員警維護下，整體投票秩序尚稱良好。
昨晚藍綠白選前之夜的熱烈而激昂場面，有的選民早有定見，但也有選民不知道怎麼選擇而失眠，陳姓選民說，三組總統候選人各好長短處，讓她一夜折騰，與先生也各有支持者，因此失眠，她考慮過中午以後，比較溫暖，才去投票。
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