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大雪山櫻花綻放 武陵等候「紅粉佳人」
今年出現「暖冬」現象，大雪山林道22公里、35公里收費站處，嫣紅的山櫻花已盛開8成；賞櫻勝地武陵農場部分山櫻花、河津櫻已盛開，主力花種「紅粉佳人」、昭和櫻等，約2月盛開；福壽山農場部分山櫻已全盛開，時間比往年提早，後續仍有數波冷氣團，最佳賞花期仍待評估。
林業及自然保育署台中分署表示，大雪山林道沿途有不少山櫻花，目前22公里、35公里收費站，山櫻花已盛開8成，預估最佳賞花期到本月底；43公里遊客中心周邊山櫻花仍含苞待放，花期推估到2月中旬。
台中分署表示，邀請書法家今、明在大雪山遊客中心現場揮毫，民眾到臉書粉專按讚留言，有機會抽中大師限量春聯。
國內指標賞櫻勝地武陵農場，受暖冬影響，山櫻花、河津櫻已「偷跑」，大約盛開一成，但占最多數的「紅粉佳人」、昭和櫻，預計2月初陸續綻放。武陵農場表示，農場內約有1.6萬株櫻花樹，品種不同，賞櫻期程長，遊客不必擔心。
受暖冬影響，今年櫻花最佳觀賞期。福壽山農場表示，場內部分山櫻花已全盛開，相較往年提早許多，但後續還有幾波冷氣團，最佳賞花期得看天氣變化而定，仍待估算。
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