區間也被塞爆！台鐵、高鐵雙現返鄉投票人潮 藍綠陣營火車站催票

明天就是總統和立委大選投票日，今天台鐵和高鐵也出現返鄉人潮，彰化縣第四選區民進黨立委陳素月與國民黨立委候選人鄭俊雄競選團隊今晚均在南彰票倉員林火車站前加強宣傳做最後衝刺。

今天傍晚起台鐵與高鐵出現返鄉投票人潮，台鐵彰化段就連區間車都擠滿人，車上不少民眾帶著大行李箱是要返鄉投票的選民。

綠營現任立委陳素月今晚也在大本營員林市區遊行，從三義社區活動中心出發，沿莒光路、中山路，行經員林火車站、再到中正路等市區遊行做最後衝刺。

國民黨立委候選人鄭俊雄今天白天在大村鄉、永靖鄉車隊掃街，下午和晚間則在員林市區掃街，還出動工作人員在員林火車站前宣傳，廣播放送台中市長盧秀燕與雲林縣長張麗善錄音向選民拜票請求支持鄭俊雄。