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暖冬影響 大雪山櫻花搶先綻放 武陵、福壽山也有偷跑
今年冬天出現「暖冬」現象，大雪山林道22K及35K收費站嫣紅的山櫻花已盛開8成；國內指標賞櫻勝地武陵農場場內也有部分山櫻花盛開，但初估主力紅粉家人、昭和櫻應落在2月盛開；福壽山農場部份山櫻已全盛開，相較往年提早許多，但後續有幾波冷氣團，最佳賞花期待評估。
林業及自然保育署台中分署表示，大雪山林道22K及35K收費站，山櫻花已盛開8成，預估最佳賞花期到本月底，43K遊客中心周邊山櫻花則含苞待放，花旗推估到2月中旬。
明天下午2點、後天上午10點起，台中分署邀請書法家劉保安、劉岳忠、林玉禎在大雪山國家森林遊樂區遊客服務中心現場揮毫，民眾到大雪山臉書粉絲專頁專屬貼文按讚留言，可獲抽獎卷1張，每日限量抽出大師揮毫春聯。
國內賞櫻勝地之一的武陵農場，受暖冬影響，場內山櫻花、河津櫻「偷跑」約盛開一成，但占最多數主力的紅粉佳人、昭和櫻預計2月初陸續綻放。武陵農場表示，場內約有1.6萬株櫻花樹，由於品種不同，賞櫻期程長，遊客不必擔心。
今年櫻花最佳觀賞期，受氣候暖冬影響，福壽山農場表示，場內部份山櫻花已全盛開，相較往年提早許多，但後續還有幾波冷氣團，最佳
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